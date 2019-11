Neue Großmoschee untermauert Russlands Macht auf der Krim

Es war ein internationaler Aufschrei: Vor fünf Jahren besetzten aus Moskau gesteuerte Truppen die zur Ukraine gehörende Halbinsel im Schwarzmeer. Jetzt buhlen die Russen um die lange unterdrücke Gruppe der Krimtataren.

Im Grunde dürfte es den Bau der Großen Freitagsmoschee mit den stolzen Minaretten auf der Krim so gar nicht geben. Eigentlich sollten die Sanktionen der Europäischen Union gegen die Krim nach der Annexion vor fünf Jahren durch Russland gerade solche Großprojekte erschweren. Doch am Rande von Simferopol, der Hauptstadt der Schwarzmeer-Halbinsel, wächst das riesige Gebetshaus. Es ist gedacht für die muslimische Volksgruppe der Krimtataren.

Baumaschinen brummen – auch von deutschen Konzernen. Naturstein aus Belgien verziert das islamische Gebetshaus. „Es gibt für alles Wege“, sagt der Polier auf der Baustelle und grinst, weil sie die Sanktionen umgehen. Seinen Namen und die von Lieferanten möchte er auf keinen Fall in den Medien sehen. Unter dem Patronat von Kremlchef Wladimir Putin entsteht der Stolz der Krimtataren – jener Bevölkerungsgruppe, die historisch nicht gut zu sprechen war auf Russland.

Der Moschee-Bau soll nicht nur Symbol einer freundlichen Kremlpolitik sein. Er kann auch als russische Antwort auf Vorwürfe des Westens gelten, die Krimtataren würden unterdrückt. Die Moschee soll zu den größten in Osteuropa gehören. „15 Jahre haben wir darauf gewartet. 2021 soll sie fertig sein“, sagt Ajdar Ismailow, der Stellvertreter des Muftis der Krim. Zu ukrainischen Zeiten sei nur geredet worden. Jetzt, unter russischer Führung, gebe es Taten. 3000 Gläubige aus allen Regionen der Halbinsel werden dort künftig Platz finden. Ismailow empfängt Besucher im historischen Teil Simferopols, in der mehr als 500 Jahre alten Kebir-Cami-Moschee. Die Geistlichen um ihn herum wollen nicht, dass die Lage der etwa 300 000 Krimtataren auf der Halbinsel zum Spielball internationaler Politik wird. „Wir haben hier Frieden und Ruhe“, sagt der 42-jährige Ismailow. „In der Welt gibt es viel schlimmere Orte, Länder, in denen Bomben hochgehen.“

Während die geistliche Führung der Muslime großteils ihren Frieden gemacht hat mit den Russen, hält eine andere Gruppe der Krimtataren im Exil weiter dagegen. Ihre Vertreter nutzen das Internet und Satellitenfernsehen zur Stimmungsmache. Von der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus kämpft zu Beispiel der frühere Krimtataren-Führer Mustafa Dschemiljow gegen die Annexion. Der 75-Jährige beklagt ein Klima der Angst auf der Halbinsel. Seine Frau und Anhänger leben noch auf der Krim. Es sei wie einst zu Sowjetzeiten, als sich in der kommunistischen Diktatur niemand traute, offen zu sagen, was ist.

Pakt abgelehnt

Der Dissident, der zu Sowjetzeiten viele Jahre aus politischen Gründen im Arbeitslager saß, ist von Russland als Extremist zur Fahndung ausgeschrieben. 2014 erhielt der einflussreiche Krimtatare einen Anruf von Wladimir Putin. Der Kremlchef wollte wissen, was es brauche, um die Tataren auf die Seite der Russen zu ziehen. Dschemiljow erzählt, dass er einen Pakt mit Moskau abgelehnt habe. Kurz danach kam es zur international nicht anerkannten Volksabstimmung – und die Krim trat Russland bei.

Heute wirft Dschemiljow dem Kremlchef auch mit Blick auf den aufgerüsteten Stützpunkt der Schwarzmeerflotte im Küstenort Sewastopol vor, die Krim zu einer Festung auszubauen – ohne Rücksicht auf die Menschen. Aus einem exklusiven Büroturm pflegt Dschemiljow die Kontakte zu offiziellen Stellen in der EU und in der Türkei, wo die mit Abstand größte Diaspora der Krimtataren lebt. Bis zu 25 000 haben die Krim wegen der Annexion verlassen, wie Dschemiljow sagt. Die Vorbehalte unter den Krimtataren gegen Russen sind groß, besonders seit ihrer Deportation im Zweiten Weltkrieg. Damals schickte Sowjetdiktator Josef Stalin sie als Verräter in die Verbannung nach Zentralasien, weil sie angeblich mit den Nazis kollaboriert hatten. Auch wegen dieser geschichtlichen Erfahrung boykottierten viele Krimtataren 2014 das Referendum über die Vereinigung. Inzwischen aber habe sich die Mehrheit damit abgefunden, dass andere Gesetze gelten, meint der Vize-Mufti Ismailow.

Tataren bekämen nun anders als früher wieder Grundstücke. Als die Ukraine noch das Sagen hatte, kam es wiederholt zu Konflikten, weil Angehörige der Minderheit um Boden kämpften. Inzwischen stünden 370 Moscheen auf der Halbinsel. Und es würden immer mehr, freut er sich. Nur zögerlich räumt Ismailow ein, dass es unter russischer Führung immer noch Probleme und offene Fragen gebe. Mehr krimtatarischen Unterricht in den Schulen wünscht sich die Volksgruppe zum Beispiel.

Offizielle Stellen der Europäischen Union beklagen dagegen eine Unterdrückung der Krimtataren. Die Schließung ihrer Medien und des Medschlis, ihrer Selbstverwaltung, sowie die Verfolgung von Mitgliedern der Gemeinschaft seien schwere Rechtsverletzungen, kritisierte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Frühjahr.

Erschwerte Einreise für Ukrainer

Russland indes schafft im Eiltempo Fakten, damit die Krim nicht länger vom ukrainischen Festland abhängig ist. Wegen drohender Blockaden von ukrainischer Seite haben die Russen Kraftwerke und Pumpstationen gebaut. Inzwischen gibt es einen Flughafen, eine Brücke vom Küstenort Kertsch zum russischen Kernland und die Autobahn Tawrida. Frauen in einem Bus schwärmen, dass es heute Spielplätze in allen Vierteln und Kita-Plätze ohne Wartelisten gebe. Die Renten sind höher als früher.

Doch es gibt auch Probleme: Geldautomaten akzeptieren wegen der westlichen Sanktionen keine ausländischen Karten. Die Bahnverbindung, die früher die meisten Menschen auf die Krim brachte, ist geschlossen. Schnelle Wege gibt es nur über die Brücke von Kertsch vom russischen Festland oder mit dem Flugzeug von Moskau aus. Ohne Kontrolle. Doch aus Kiewer Sicht ist das illegal. Viele Ukrainer fühlen sich wie Verräter behandelt, weil sie die Krim besuchen. Wo noch bis 2014 freie Fahrt war, prägen Stacheldraht und eine von beiden Seiten bewachte Pufferzone sowie bewaffnete Grenzsoldaten das Bild.

Eine gut 20-stündige Reise von Kiew nach Simferopol hat die Ukrainerin Lena hinter sich. Die 29-Jährige freut sich seit Wochen auf den Besuch bei ihren Eltern. Aus ihrem Bekanntenkreis weiß sie, dass durch den Machtwechsel auf der Krim unzählige Freundschaften und Kontakte mit Ukrainern auf dem Festland zerbrochen sind. Weil die Halbinsel abgeschottet vom Westen sei, ihr Weltoffenheit und Freiheit fehlten, befürchtet sie statt Fortschritt eher Rückschritt und Vergangenes. „Es gibt schon sehr viel Hass. Das ist die schlimmste Folge dieser Situation“, meint sie.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019