Nigeria – wichtiger Handelspartner für die Region

BASF hat ein neues Anwendungstechnik-labor in Nigeria. © BASF SE

Nigeria liegt bei den Exporten baden-württembergischer Unternehmen nach Afrika auf Platz zwei – hinter Südafrika. Laut Statistischen Landesämtern wurden von Baden-Württemberg 2017 insgesamt 60,4 und von Hessen 32,9 Millionen Euro an Gütern nach Nigeria exportiert. Auch die Rhein-Neckar-Region ist mit Afrikas wirtschaftsstärkstem Land schon seit vielen Jahren verbunden. Die BASF (Ludwigshafen) und die Firma Merck aus Darmstadt haben dort eigene Standorte.

Zu den gehandelten Waren gehören vor allem Kraftwagen, Maschinen, elektronische Geräte und chemische Erzeugnisse. Die BASF hat seit 2012 einen Standort mit rund 50 Mitarbeitern in Nigeria. Erst in diesem Monat eröffnete das Unternehmen aus Ludwigshafen dort ein Anwendungstechniklabor für Körperpflege. Obwohl Nigeria oft mit Korruptions-Vorwürfen in Verbindung gebracht wird, werden von den Unternehmen keine besonderen Maßnahmen ergriffen. „Die BASF verbietet Mitarbeitern weltweit jegliche Form von Bestechung“, sagt Sprecher Florian Tholey auf Anfrage dieser Zeitung. Auch die Sicherheit habe stets Vorrang. Vorkehrungen würden sich aus globalen BASF-Standards ableiten.

Klare Absage an Korruption

Merck ist bereits seit 1897 in Afrika vertreten. „Wir dulden Korruption nirgends, da unterscheidet sich Nigeria für uns von keinem anderen Land der Welt“, sagt Sprecher Gangolf Schrimpf. Das Chemie- und Pharmaunternehmen bezeichnet Compliance – die Beachtung von Gesetzen – weltweit als eines seiner Hauptanliegen und knüpft dies an strenge Anforderungen. Doch auch für die 50 Mitarbeiter in Nigeria gelten keine höheren Sicherheitsvorkehrungen als anderswo.

Im Jahr 2003 war die Firma Bilfinger in einen Bestechungsfall in Nigeria verwickelt. Mitarbeiter des Mannheimer Konzerns zahlten Gelder an eine nigerianische Ölgesellschaft, um an einen Auftrag zu kommen. Zehn Jahre später gab es dafür eine saftige Geldbuße. Heute unterhält das Unternehmen nach eigenen Angaben keine Beziehungen mehr zu Nigeria. „Das ist Vergangenheit. Der Rechtsstreit ist beigelegt, unser Compliance-System wurde von der US-Justiz als positiv empfunden“, versichert Sprecher Peter Stopfer.

Und auch sportliche Kontakte gibt es aus der Region. Der Mannheimer Gernot Rohr – er kickte als Kind beim VfL Neckarau im Waldweg-Stadion – ist seit 2016 Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft.

