Noch immer dicke Luft in deutschen Städten

Um Abgase, Fahrverbote, Nachrüstungen und Grenzwerte streitet die Politik heftig. Ausbaden müssen es Bürger, die schmutzige Luft atmen und ihre Autos nicht mehr fahren dürfen. Neue Zahlen lassen ahnen: Die Diesel-Krise ist noch lange nicht vorbei.

Sie sollen die harte, messbare Währung sein in der Debatte über Diesel-Abgase in deutschen Städten: Daten zur Luftbelastung mit Stickstoffdioxid (NO2), die mehr als 500 amtliche Messstellen quer durch die Republik jedes Jahr neu liefern. Jetzt liegen die ersten frischen Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) für das Jahr 2018 vor – und lassen noch einigen Spielraum für politische Diskussionen.

Wie hat sich die Luftverschmutzung insgesamt entwickelt?

Es gibt einen Fortschritt: Bundesweit ist die Belastung im Mittel um zwei Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft gesunken. Das passt in den Trend: 2016 rissen noch 90 Städte den Grenzwert, 2017 waren es 65. Nun fehlen noch viele Zahlen, denn vorerst gibt es nur Ergebnisse von 399 automatische Messstationen – von 132 weiteren kommen sie wohl erst im Mai. Klar ist deswegen Stand jetzt: Mindestens 35 Städte lagen auch 2018 über dem Grenzwert. Und es wird nicht überall besser. Koblenz und Leipzig sind nun im roten Bereich. Zurück in den grünen schafften es Halle (Saale), Ludwigshafen, Regensburg und Solingen.

Gilt der Wert für die Luftqualität der gesamten Stadt?

Nein – es geht erstens immer nur um die Luft rund um die Messstellen, zweitens wird meist nur der höchste Jahresmittelwert betrachtet. Ein paar Straßen weiter kann es wieder anders aussehen. Für die Frage, ob geltendes Recht eingehalten wird, ist das aber unerheblich. Die seit 2010 verbindliche EU-Regelung sieht vor, dass 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel an jeder Messstation einzuhalten sind. Sie gibt auch vor, wo gemessen werden muss. Nämlich nicht nur, aber auch in verkehrsreichen Gegenden, in denen die Luftbelastung besonders groß ist.

An welchen unterschiedlichen Orten wird gemessen?

Das UBA unterscheidet zwischen den Kategorien Verkehr, Hintergrund und Industrie. Verkehr bedeute, dass die Messstationen an den Straßen stehen, dementsprechend seien die Werte höher, erklärt Pressesprecher Felix Poetschke vom UBA. Hintergrundbelastungen werden demnach an Orten gemessen, an denen sich keine besondere Schadstoffquelle befindet, also beispielsweise in Wohngebieten. Die Kategorie Industrie werde klassischerweise in Industriegebieten erhoben. Die Art, so zu messen, schreibe laut Poetschke die Luftmessverordnung vor.

Wie sieht es in der Rhein-Neckar-Region aus?

In Mannheim ist die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) leicht gestiegen. Sie lag im Jahr 2018 bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, das sind zwei Mikrogramm mehr als im Vorjahr. Das teilte die Landesanstalt für Umwelt und Messungen mit. Damit wurde auch der Grenzwert überschritten. Gemessen wurde am Friedrichsring in der Mannheimer Innenstadt, auf dem rund 31 000 Autos am Tag fahren. Jürgen Hammer vom Fachbereich Umwelt der Stadt Mannheim vermutet, dass der lange und austauscharme Sommer die Ursache für den Anstieg ist. Das Umweltbundesamt klassifiziert die Messstation in der Mannheimer Friedrichstraße als Verkehr. In Mannheim-Nord, was als Industrie eingeordnet wird, lag der Wert bei 24 Mikrogramm.

Auf der anderen Rheinseite – in Ludwigshafen – sanken die Werte im Vergleich zum Vorjahr. „Die Messdaten weisen an allen Messstellen in Ludwigshafen die Einhaltung des Stickstoffdioxid-Immissionsgrenzwertes von 40 Mikrogramm aus“, sagte Stadtsprecherin Ulrike Heinrich.

In Heidelberg lag die durchschnittliche Belastung im Jahr 2018 bei 23 Mikrogramm. Dort wurden an der Berliner Straße die Daten erhoben, was als Hintergrund eingestuft wird.

In Darmstadt stehen Dieselfahrverbote bevor. Wie sind dort die Werte?

In Darmstadt, wo ab Juni in der Hügelstraße und der Heinrichstraße Fahrverbote für einige Dieselautos gelten, wurden in der Hügelstraße 50 Mikrogramm im Durchschnitt gemessen. Das sind zehn Mikrogramm über dem erlaubten Wert. Die Messstation wird als Verkehr eingeordnet. Im Vorjahr wurden dort laut Umweltbundesamt 72 Mikrogramm gemessen. Hintergrundmessungen in Darmstadt ergaben hingegen Werte von 21 Mikrogramm für das Jahr 2018.

Was tut die Region zur Verbesserung der Luftqualität?

Um die Grenzwerte in Ludwigshafen weiterhin zu halten, werden die Maßnahmen des Masterplans Green City verstärkt, kündigte Sprecherin Heinrich an. In dem Plan enthalten ist unter anderem die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und des Fahrradverkehrs. Auch Mannheim und Heidelberg beteiligen sich an dem Plan. Außerdem wurde die Quadratestadt als Modellstadt zur Entwicklung von Maßnahmen, um Stickoxid zu reduzieren, von der Bundesregierung ausgewählt. Im Rahmen dessen wurden die Preise des öffentlichen Nahverkehrs zu Beginn dieses Jahrs deutlich gesenkt.

Sabine Lachenicht, Leiterin des Heidelberger Umweltamtes, sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Das aktuelle Messergebnis zeigt, dass die Anstrengungen der Stadt Heidelberg zur Luftreinhaltung greifen. In dieser Richtung muss es weitergehen, damit die Erfolge nachhaltig sind.“

Warum sind Grenzwert- Überschreitungen ein Problem?

Deutschland muss EU-Recht einhalten, wegen der Stickoxide gibt es ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren. Brüssel hat im Oktober bereits gegen Deutschland und andere Mitgliedsländer Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Einen Termin für eine Verhandlung gibt es noch nicht. Auf Basis des geltenden EU-Rechts hat die Deutsche Umwelthilfe aber bereits Fahrverbote vor Gericht eingeklagt. Außerdem dienen die Grenzwerte dem Schutz der Gesundheit. Sie wurden von den EU-Staaten festgelegt und beruhen auf einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Gibt es jetzt noch mehr Diesel-Fahrverbote?

Das ist – unabhängig von den neuen Zahlen – denkbar. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Gerichtsverfahren zu 35 Städten angestoßen. Fahrverbots-Urteile zu Berlin und Stuttgart sind rechtskräftig, anderswo laufen Berufungen, teils wurde noch nicht verhandelt. Bisher hat die DUH recht bekommen.

Wie sieht es bei den umstrittenen Hardware-Nachrüstungen aus?

Solche Nachrüstungen mit Katalysatoren könnten bald kommen, die rechtlichen Voraussetzungen hat der Bund geschaffen. Jetzt werden Nachrüst-Sets entwickelt und dann zugelassen. Allerdings haben bisher nur Daimler und VW zugesagt, Autobesitzern dafür bis zu 3000 Euro zu zahlen –Volkswagen aber eher widerwillig. BMW ist bisher nicht an Bord, von ausländischen Herstellern ganz zu schweigen. Trotzdem wird der Ruf nach Hardware-Nachrüstungen lauter. Sonst dauere „es einfach zu lange, bis wir überall saubere Luft haben“, mahnt UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Die Hardware-Aktivitäten des Bundes zielen indes nur auf „Intensivstädte“ mit mehr als 50 Mikrogramm NO2. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019