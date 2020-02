Nominierung „illegal erkauft“

Washington.Erstmals wird der US-Präsidentschaftsbewerber und Milliardär Michael Bloomberg bei einer Fernsehdebatte mit seinen Konkurrenten bei den Demokraten auf einer Bühne stehen. Bloomberg qualifizierte sich für die Debatte in Las Vegas an diesem Mittwoch, die nach deutscher Zeit in die Nacht auf Donnerstag nach Redaktionsschluss dieser Zeitung fällt.

Mit Bloombergs Teilnahme dürfte ein spannender Schlagabtausch in der TV-Debatte bevorstehen. Sein später Einstieg ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur war in der eigenen Partei auch auf Kritik gestoßen. So beklagten die linksgerichteten Präsidentschaftsbewerber wie Bernie Sanders und die Senatorin Elizabeth Warren, es könne nicht sein, dass ein schwerreicher Kandidat die Wahl kaufe. Bloomberg hatte seine Kandidatur erst Ende November angekündigt.

Wunsch nach Anführer

Die Qualifizierung für die Debatte sei das jüngste Zeichen dafür, „dass Mikes Plan und Fähigkeit, Donald Trump zu besiegen, bei immer mehr Amerikanern Anklang findet“, erklärte Wahlkampfmanager Kevin Sheekey. „In jeder Ecke dieses Landes herrscht der Wunsch nach einem bewährten Anführer.“

US-Präsident Donald Trump hingegen warf Bloomberg vor, sich die Nominierung der Demokraten „illegal zu erkaufen“. Die massiven Ausgaben des früheren New Yorker Bürgermeisters stellten „in großem Maßstab“ illegale Wahlkampffinanzierung dar, behauptete Trump am Dienstag über Twitter. Bloomberg kaufe sich mit den vielen von ihm verteilten Spenden zahlreiche Unterstützer zusammen, von denen viele früher noch seine Gegner gewesen seien, schrieb Trump. „Ist das keine Bestechung?“ fragte er auf Twitter.

Die Demokraten hatten erst kürzlich die Bedingungen zur Teilnahme an den TV-Debatten geändert. Die Präsidentschaftsbewerber müssen nun keine bestimmte Anzahl an Einzelspenden mehr vorweisen – was Bloombergs Teilnahme erst ermöglichte. An der Debatte wird auch die Teilnahme von Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota, Joe Biden sowie Pete Buttigieg erwartet. dpa

