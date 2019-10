Offensive wird fortgesetzt

Ungeachtet der internationalen Kritik an der Militäroffensive in Nordsyrien will die Türkei ihre Operation nach Angaben des Generalkonsulats in Köln fortsetzen. „Bis die terroristischen Elemente außer Gefecht gesetzt sind“, werde die Operation andauern, sagte der türkische Generalkonsul B. Ceyhun Erciyes am Montag in Hürth bei Köln. Die Türkei übe „ihr Recht auf Selbstverteidigung“ aus, und das „auf Grundlage des Völkerrechts“. In ihrem Grenzgebiet dürfe sich keine Terrororganisation festsetzen..

Die Operation der Türkei im Norden Syriens richte sich nicht gegen die Kurden, sondern gegen Terroristen, betonte Erciyes. Die bekämpfte kurdische Miliz YPG sei der „syrische Arm der Terrororganisation PKK“. Es gebe „konkrete Hinweise“, dass die YPG inhaftierte Kämpfer des Islamischer Staat freilasse unter der Bedingung, dass sie in der Türkei Anschläge verüben. Nach UN-Angaben sind in Nordsyrien Zehntausende auf der Flucht. dpa

