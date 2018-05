Ohne aktualisierte Navis geht gar nichts

Anzeige

Belgrad.Nichts bleibt in Serbiens Hauptstadt, wie es war. Die Botschaft seines Adresswechsels im Belgrader Stadtteil Vracar hat den weißhaarigen Rentner Milan erst mit dem neuen Straßenschild erreicht. Statt in der Tiefen Straße wohnt er nun in der Nikolaj-Hartwig-Straße. Doch obwohl er sich als Patriot versteht, ist Milan vom neuen Straßennamen keineswegs begeistert. Drei Tage sei er in Belgrads Ämtern unterwegs gewesen, um vom Katasterauszug bis zum Führerschein neue Papiere zu besorgen.

Ärger über Gebühren

Die sich ändernden Straßennamen halten die geplagten Bewohner der Donaumetropole auf Trab. „Die machen das nur, um Geld zu machen“, flucht der Zahntechniker Sinisa: Wegen der Umbenennung der bisherigen Ohrid-Straße hat er allein für die Ausstellung neuer Fahrzeugpapiere eine Gebühr von umgerechnet 40 Euro zu berappen.

Aber es sind vor allem die Wellenschläge der politischen Konjunktur, die die Mitglieder des Straßenumbenennungsausschusses zu den entscheidungsfreudigsten Würdenträgern der „Weißen Stadt“ machen. Seit den Jugoslawien-Kriegen der 1990er Jahre wandeln sich die Namen der Belgrader Straßen. Nationalistisch angehauchte Säuberungswellen galten zu Kriegszeiten zunächst den Namen bekannter Kroaten, Bosniaken oder Slowenen.