Ojub Titijew zu Haftstrafe verurteilt

Grosny.Der russische Menschenrechtler Ojub Titijew ist wegen angeblichen Drogenbesitzes zu vier Jahren Strafkolonie verurteilt worden. Das entschied gestern ein Gericht in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, wie die Agentur Tass meldete. Die Richterin folgte damit einer Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Die Richterin hatte zuvor rund acht Stunden ohne Pause das Ergebnis des Prozesses verlesen.

Ojub Titijew leitete knapp zehn Jahre lang das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. Er war am 9. Januar vergangenen Jahres festgenommen worden und saß seither in Haft. Ihm wurde der Besitz von Marihuana vorgeworfen. Der Aktivist wies die Vorwürfe stets vehement zurück. Memorial warf der Polizei im Gegenzug vor, Titijew die Drogen untergeschoben zu haben, um so die Arbeit der Organisation zu behindern und zu unterbinden.

Memorial hatte wiederholt über kollektive Strafmaßnahmen, Entführungen und Folter in der islamisch geprägten Kaukasusrepublik berichtet. Republikchef Ramsan Kadyrow geht seit längerem mit zunehmender Härte gegen Menschenrechtler vor. Es gab dort viele Fälle, in denen Aktivisten bedroht, entführt oder getötet wurden. 2009 wurde Titijews Vorgängerin Natalja Estemirowa ermordet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Prozess gegen Titijew als unfair kritisiert. Titijews Anwalt sagte der Agentur Interfax zufolge, die Verteidigung habe dem Gericht umfassende Beweise für seine Unschuld geliefert, die das Gericht jedoch ignoriert habe. Titijew war im Dezember 2018 mit dem deutsch-französischen Preis für Menschenrechte ausgezeichnet worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019