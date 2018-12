Opfer der Kolonialzeit bleiben im Schatten

Vor den Toren Brüssels ist das berühmt-berüchtigte Afrika-Museum erneuert und wiedereröffnet worden. Wie in Paris und Berlin wird auch in Belgien über die Rückgabe afrikanischer Kunst diskutiert. Doch die Ausstellung hat sich nur wenig verändert.

Die Vergangenheit ist ein Schatten. In der „Erinnerungsgalerie“ des Afrika-Museums vor den Toren Brüssels ist das wörtlich zu nehmen. Aufgeführt sind dort die Namen der 1508 Belgier, die zwischen 1876 und 1908 bei der Eroberung des Kongo ums Leben kamen. Kein Wort war dort bisher zu finden von den Millionen Kongolesen, die in dieser Zeit den Tod fanden. Ein erschreckendes Zeugnis der Selbstzentriertheit. Nun aber werfen in die Fenster eingelassene Namen ihre Schatten an die Erinnerungswand. Namen einiger Afrikaner, die Anfang des 20. Jahrhunderts wie Zootiere in Belgien ausgestellt wurden und nie lebend in ihre Heimat zurückkehrten.

Die Schatten sind Teil des Neuanfangs in der flämischen Kleinstadt Tervuren, im letzten großen Kolonialmuseum der Welt mit rund 120 000 Exponaten vor allem aus Zentralafrika. 1898 hatte der belgische König Leopold II. es gegründet, um seine Landsleute von seinen teuren „Abenteuern“ im Herzen des Kontinents zu überzeugen.

Siegerperspektive eingenommen

Seit den 1950er Jahren blieb die Dauerausstellung praktisch unverändert. Sie zeichnete das Bild der tapferen Europäer, die Zivilisierung in die Wildnis brachten. Sie erzählte die Geschichte der Sieger. Aus der Perspektive der Sieger. Nach langer Diskussion schloss das Museum 2013 – um sich einer Generalüberholung zu unterziehen, wie Direktor Guido Gryseels ankündigte.

Fünf Jahre später ist es wieder geöffnet. „Mit einem neuen, viel kritischeren Blick auf den Kolonialismus“, sagt Gryseels, als er sein Haus Journalisten vorstellt. Wer ein auf den Kopf gestelltes Museum erwartet hat, wird allerdings enttäuscht. Vieles ist erhalten geblieben: die imposanten Räume des denkmalgeschützten Prunkbaus, die Erinnerungsgalerie, die Vitrinen mit Mineralien und die wie aus der Zeit gefallene Schau ausgestopfter Elefanten und Erdferkel. Und doch soll nun alles anders sein. Das Museum soll Wissenschaftszentrum und Treffpunkt der Kontinente werden, jährlich hospitieren in Tervuren 130 afrikanische Wissenschaftler: Immer wieder werden Parallelen zum Humboldt Forum in Berlin gezogen. Neue Bereiche erzählen nun auch die Geschichte vor und nach der Kolonialzeit. Besonders stereotype, teils rassistische Abbildungen von Afrikanern sind in einem kleinen Kellerraum gesammelt. Wie in einer zugänglichen Giftkammer.

Dieser kleine, nüchterne Raum repräsentiert wie kein anderer die schwierige Suche nach dem angemessenen Umgang mit der Vergangenheit. An der Wand hängt in kräftigen Farben ein auffälliges Gemälde des Kongolesen Chéri Samba.

Zu sehen sind Afrikaner, die versuchen, eine Statue aus dem Museum zu ziehen – und Hellhäutige, die sie daran hindern wollen. Es handelt sich um eine Skulptur zweier dunkelhäutiger, halbnackter Männer, der eine hat seinen Gegner zu Boden gebracht und hält seine Finger gebogen wie Klauen. Afrikaner empfinden dieses „Kunstwerk“ als besonders verletzend, weil sie wie wilde Tiere dargestellt werden. Das Museum entschied, es trotzdem zu behalten. Für die Dauerausstellung haben neben Chéri Samba neun weitere Afrikaner Kunstwerke geschaffen, die mit der dargestellten europäischen Sichtweise kontrastieren. Die blutige Vergangenheit wird weiterhin präsentiert – aber sie wird stets kritisch kommentiert.

Reicht das? Erzählt das neue Museum damit wirklich die ganze Geschichte? Aimé Mpane bleibt diplomatisch. Der Kongolese ist einer der Künstler, die mit ihren Werken die neu eröffnete Ausstellung erweitern dürfen. Er steht in der Rotunde, einer marmornen Galerie der königlichen Kolonialpropaganda. Der von Mpane geschaffene Kopf eines Afrikaners aus Holz wirkt dort wie ein Fremdkörper. Die Modernisierung des Museums sei ein wichtiger Schritt gewesen, sagt er. „Aber es bleibt eine Baustelle. Es ist nur ein Anfang.“

Langfristiges Projekt

Von außen betrachtet, mag die rund 70 Millionen Euro teure Generalüberholung halbherzig wirken – für Direktor Gryseels ist sie ein großer Schritt. In seinem Land wurde der Kolonialismus lange verklärt. Einige Belgier sind noch immer stolz darauf, dass dem kleinen Königreich einst eine Kolonie gehörte, deren Fläche 80 Mal so groß war wie ihr eigenes Land. Auch in der belgischen Gesellschaft habe inzwischen ein Umdenken eingesetzt, sagt Gryseels. „Aber es sollte schneller gehen.“

Der Direktor ist auf gewisse Weise ein Getriebener. Kaum näherte sich die Modernisierung ihrem Ende, brach die nächste Diskussion los. Eine von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingesetzte Kommission schlägt vor: Jegliche afrikanische Kunst, deren legaler Erwerb nicht nachgewiesen werden kann, muss zurück nach Afrika.

Gryseels fährt bei dem Thema einen Schlingerkurs. Er betont, dass die Afrikaner ein Recht darauf hätten, ihre Werke zurückzubekommen. Er erklärt sich bereit, über konkrete Forderungen an seine Sammlung zu verhandeln. Aber das neugestaltete Museum thematisiert diese Restitution nicht. Sie ist für Gryseels ein langfristiges Projekt: Erst müsse die Infrastruktur in Afrika entstehen, für Lagerung und Restauration der Werke. Doch schon im kommenden Jahr soll in Kongos Hauptstadt Kinshasa das neue Nationalmuseum eröffnen. Vielleicht muss Gryseels schon bald verhandeln.

Dichte Wolken verbergen an diesem Tag die Sonne. Sie hat keine Kraft, um durch die Fenster in die Erinnerungsgalerie zu scheinen. Deswegen sind die Namen der toten Kongolesen dort nicht zu lesen. Die Schatten der Vergangenheit – sie sind an diesem Tag unsichtbar.

