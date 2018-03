Opposition ohne Kandidaten

Anzeige

Er kommt im Anzug. Steht mit seinen Unterstützern da, im beheizten Zelt am Rande der Stadt. Ein anderer Raum in Moskau ist ihm verwehrt. Das Regime will es so. Er lächelt, an seiner Seite sind seine Frau Julia, seine Kinder Daria und Sachar. Seine Anhänger haben ihn gerade zum Kandidaten erkoren – zum Gegner Putins in Russlands inszenierten Wahlen. Alexej Nawaly nimmt das alles für kurze Zeit ernst. So als regiere in seinem Land eine normale Demokratie, und als mache er, Nawalny, normale Politik.

Der Kreml tut so, als gäbe es Wahlen, Nawalny tut so, als wäre er Präsidentschaftskandidat. Es ist nur eine hübsche Vorstellung geblieben. Der Kreml sperrt den einzigen ernstzunehmenden Kandidaten einen Tag nach Nawalnys Auftritt im Zelt von der Wahl aus. Der Grund: Nawalnys Vorstrafe. In einem politisch motivierten Prozess war der Anti-Korruptionsblogger 2013 zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist mittlerweile in eine Bewährungsstrafe umgewandelt worden.

Die Selbstbereicherung von Wladimir Putins Elite, sein altes Thema, verknüpft der 41-Jährige mittlerweile gekonnt mit der wachsenden sozialen Not im Land. Der charismatische und eloquente Populist, der sich von seinen einstigen rechten Parolen wie „Russland den Russen“ distanziert hat, verstand schnell, wie er vor allem die Jugend erreicht: im Internet. Über soziale Netzwerke und einem eigenen YouTube-Kanal informiert der Jurist sein Publikum über Korruption und Arroganz der Macht. inn