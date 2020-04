Paketzusteller Angelo Napoli: "Wir können uns glücklich schätzen, gebraucht zu werden"

Seit fünf Jahren fahre ich für DHL Pakete in Mannheim aus. Seit dem Coronavirus hat sich in meinem Arbeitsalltag einiges verändert. Wenn wir morgens die Pakete aus dem Lager holen, machen wir das jetzt in zwei Schichten. Damit verhindern wir, dass zu viele Leute gleichzeitig im Lager stehen – und verringern damit das Ansteckungsrisiko bei der Arbeit. Darüber hinaus wird uns Handdesinfektionsmittel gestellt. DHL informiert uns fortlaufend über die aktuelle Situation und steht uns auch jederzeit bei Fragen zur Verfügung.

Es hat sich aber bei der Lieferung einiges geändert: Der Kundenkontakt bleibt weitestgehend aus, zum Schutz unserer Kunden und von uns selber. Bei der Zustellung klingeln wir und stellen das Paket ab, dann treten wir zurück und der Kunde nimmt das Paket auf. Wir verzichten bis auf weiteres auf die eigenhändige Empfangsbestätigung durch den Empfänger – also zum Beispiel die Unterschrift –, so dass der Zusteller diese kontaktfrei für den Kunden übernimmt. Außerdem arbeitet ein Großteil der Menschen von zu Hause aus – so erreichen wir die meisten Empfänger direkt und müssen nicht lange warten. Dafür bestellen die Leute aber auch mehr. Ich bin froh, dass ich einer Arbeit nachgehe, die sicher ist. Es ist für viele derzeit nicht einfach. Einige Menschen müssen um ihre Arbeit bangen. Wir Paketzusteller etwa können uns glücklich schätzen, im Alltag gebraucht zu werden. (jeb)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020