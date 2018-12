Paradiesgarten, der auf einer Sünde steht

Die spektakulärsten Gewächshäuser Europas sind ihrem Wesen nach weder botanischer Garten noch Touristenattraktion. Sie sind nichts anderes als ein Privatgarten – der Garten der königlichen Familie von Belgien. Nur einmal im Jahr, zur Blütezeit im April, öffnet sich die verschlossene Welt am Rand von Brüssel drei Wochen lang für die Öffentlichkeit.

Durch das gusseiserne Tor geht es an überlebensgroßen Löwen und dem Schloss vorbei in die Orangerie. Dort beginnt der Rundgang durch die Königlichen Gewächshäuser. Der Park, in dem sie liegen, ist so groß, dass man das Ende nicht sehen kann – wohl aber weit unten das Brüsseler Häusermeer.

Die Gewächshäuser im Stadtteil Laken sind die größte zusammenhängende Glaslandschaft Europas. 15 Kilometer führt der Weg durch 15 Häuser: Kongohaus, Azaleenhaus, Palmenhaus, Geranien-Galerie und so weiter.

Finanziert mit Sklavenwirtschaft

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass diese „Gewächshäuser“, wie sie in maßloser Untertreibung genannt werden, Zeugnisse eines megalomanen Imponierbedürfnisses. Die Anlage wirkt wie ein Traumgebilde, eine Stadt aus Glas mit Kuppeln, Türmen und Pavillons. Die verspielten, abgerundeten, organischen Formen, die immer wieder neue Einblicke ermöglichen, lassen bereits den belgischen Jugendstil erahnen, der die Innenstadt von Brüssel um 1900 verwandeln sollte. Das gewaltigste Bauwerk ist der Wintergarten mit einer 25 Meter hohen Glaskuppel, die auf einem Metallskelett und kreisförmig angeordneten Steinsäulen ruht. Er entstand von 1874 bis 1876. Palmen strecken sich nach dem Licht. Baumkronen verhaken sich ineinander. Wurzeln ziehen sich über den Boden. Menschenhohe Farne breiten ihre Fächer aus. Inmitten der Blütenpracht übersieht man schnell eine schwarze Büste, die in einem der Häuser versteckt an der Wand steht: König Leopold II. (1835-1909). Auf ihn geht der Paradiesgarten zurück.

Der illustrierte Führer durch die Gewächshäuser weiß zu berichten, der König sei ein großer Pflanzenfreund gewesen. Weiter heißt es: „Das geheimnisvolle Äquatorialafrika mit seiner exotischen Fauna und Flora und seinen unerschöpflichen Reichtümern – Elfenbein, Kupfer, Gummi, Tropenhölzern usw. – faszinierte den König.“ Mit keinem Wort ist im Führer oder auf einer Schautafel erwähnt, was den Paradiesgarten ermöglichte. Leopold II. finanzierte den Aufbau über eine Sklavenwirtschaft im Kongo – seiner Privatkolonie. Unter der grausamen Herrschaft des belgischen Königs wurden Landstriche entvölkert. Als Zeitungen schließlich Fotos veröffentlichten, die verstümmelte kongolesische Männer, Frauen und Kinder zeigten, musste Leopold seinen Privatbesitz 1908 an den belgischen Staat abtreten. Der geächtete Monarch starb 1909 – im Palmenpavillon.

