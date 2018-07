„Parasiten auf Kosten lokaler Bevölkerung“

Anzeige

Bereits ab der Besetzung Bosnien-Herzegowinas durch Österreich-Ungarn 1878 kamen Tausende Kakanier damals wegen der „Kultur- und Zivilisierungsmission“ ins Land, manche blieben 40 Jahre. Sie bauten Straßen, Schulen und Eisenbahnstrecken. An ihrem Projekt, eine bosnische Nation zu schaffen, scheiterten sie jedoch.

Die Beamten und Kaufleute aus den Ländern der Monarchie wurden kuferai genannt – also, „jene, die mit dem Koffer kamen“. Sie wurden als Ausbeuter gesehen, als „Parasiten, die auf Kosten der lokalen Bevölkerung leben“, erklärt der Historiker Enes S. Omerovic, der an der Universität Sarajewo forscht. Als die österreichisch-ungarische Monarchie zusammenbrach, wurden die ehemaligen Besatzer, die Deutsch sprachen, mitunter attackiert. Manche Tschechischsprachige feierten hingegen in Sarajewo mit dem „slawischen Brudervolk“ die Befreiung.

Es war die Zeit, als der völkische Nationalismus im ehemaligen Habsburgerreich immer stärker wurde. So wie die deutschnationale Bewegung für den politischen Anschluss der deutschsprachigen Siedlungsgebiete an das Deutsche Reich plädierte, so wollten serbische Nationalisten einen homogenen serbischen Nationalstaat oder ein südslawisches Großreich unter serbischer Führung.

Diplomaten oder Soldaten

Ein solches wurde durch das Königreich Jugoslawien geschaffen. In diesem Königreich waren die Kakanier nicht mehr erwünscht. Von den ehemaligen „k. und k.“-Offizieren wurden nur jene aus der Marine übernommen, denn in Serbien gab es zuvor keine Seestreitkräfte. Gemäß einer Volkszählung aus dem Jahr 1910 befanden sich 120 000 Ausländer in Bosnien-Herzegowina. Etwa die Hälfte waren Slowenen oder Kroaten und insofern Bürger des neuen jugoslawischen Königreichs. Viele der anderen Kakanier verließen im November 1918 das Land. Heute findet man in Bosnien-Herzegowina – außer Geschäftstreibenden, Diplomaten oder Soldaten – keine Österreicher mehr.

