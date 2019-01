Peking kann nichts bieten, Taipeh hat viel zu verlieren

Die Volksrepublik China bekräftigt ihren Anspruch auf Alleinvertretung, die demokratische Republik Taiwan will dagegen ihre Eigenständigkeit bewahren – auch die USA mischen mit.

Sieht so ein Land in Kriegsangst aus? In Taiwans Hauptstadt Taipeh ist von Bedrohung derzeit wenig zu spüren. Weder patrouillieren Soldaten durch die Straßen der Metropole noch gibt es Luftschutzübungen für die Bevölkerung. Besuchergruppen besichtigen den Präsidentenpalast, der im Fall eines chinesischen Angriffs wohl eines der ersten Ziele wäre. Dort arbeitet Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Als Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu Jahresbeginn eine aufsehenerregende Rede über Taiwan hielt, erwähnte er Tsai noch nicht einmal – und doch waren seine Drohungen auch an sie gerichtet.

Eine Vereinigung Taiwans mit der Volksrepublik China sei unausweichlich, sagte Xi in Peking. Und nein, er könne den Einsatz militärischer Gewalt nicht ausschließen. Ein Krieg mit China, in den auch Taiwans inoffizielle Schutzmacht USA verwickelt wäre, würde alle anderen globalen Krisenherde in den Schatten stellen. Und Xi sagte auch: „Chinesen kämpfen nicht gegen Chinesen“, und Gewalt würde sich nur gegen eine „kleine Zahl taiwanischer Separatisten“ richten.

Die Taiwaner nahmen die Drohungen eher kopfschüttelnd zur Kenntnis. Sie haben sich daran gewöhnt, seit Jahrzehnten Ziel von Pekings Machtanspruch zu sein. Trotz aller Unsicherheit sind sie nicht schlecht dabei gefahren: Taiwan erlebte zunächst ein Wirtschaftswunder und entwickelte sich dann zur asiatischen Vorzeigedemokratie.

So sprach Präsidentin Tsai tatsächlich für die meisten ihrer Landsleute, als sie in Erwiderung auf Xi betonte, eine Vereinigung zu Pekings Bedingungen werde es nicht geben. „Taiwan wird nie das Konzept ,Ein Land – Zwei Systeme’ akzeptieren“, sagte sie. „Die Mehrheit ist strikt dagegen.“ Sie sei offen für Kontakte, aber auf Augenhöhe und ohne Bedingungen.

Fehlendes Vertrauen

„Ein Land – Zwei Systeme“ – mit diesem Motto versucht die Volksrepublik seit fast 40 Jahren, Taiwan eine Vereinigung schmackhaft zu machen. Auch unter Pekings Oberhoheit, so das Versprechen, könne Taiwan sein wirtschaftliches und politisches System behalten. Zuerst angewendet wurde das Prinzip auf die ehemaligen europäischen Kolonien Hongkong und das 50 Kilometer davon entfernte Macau – und dort zeigen sich auch seine Grenzen.

Taiwan beobachtet sehr genau, was seit der Übergabe durch Großbritannien 1997 in Hongkong und seit der Rückgabe von Macau durch Portugal 1999 passiert ist. 50 Jahre Autonomie wurden den Bewohnern der Stadt zugesichert. Doch unter Xi gibt Peking seit etwa fünf Jahren immer offener den Ton an. Eine Volksbewegung für mehr Mitbestimmung scheiterte, unbequeme Abgeordnete wurden aus dem Parlament entfernt, chinakritische Verleger entführt. 2017 stellte das Außenministerium in Peking gar die Verbindlichkeit des Übergabe-Abkommens für Hongkong infrage.

Die Befürchtungen seien begründet, sagt Frederic Krumbein von der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. De facto sei Taiwan ein unabhängiger Staat, sein Grad an Freiheit mit westlichen Demokratien vergleichbar.

Was Xi vielleicht weiß, aber nicht ausspricht: Sein China kann Taiwan kaum etwas bieten, was es nicht schon hat. Die Aussicht auf nationale Größe verfängt in Taiwan nicht, denn die meisten Menschen verstehen sich Umfragen zufolge inzwischen eher als Taiwaner denn als Chinesen. Wohlstandsversprechen und Chinas riesiger Markt mögen verlockend sein, doch es fehlt eine Vertrauensbasis. Außerdem ist Taiwans Bruttoinlandsprodukt pro Kopf mit 24 000 US-Dollar fast dreimal so hoch wie Chinas.

Zu verlieren hätte Taiwan dagegen viel: Es entscheidet seine Angelegenheiten selbst, hat seine eigene Armee und schließt auch ohne offizielle Beziehungen Abkommen mit Staaten wie Deutschland. Und die Taiwaner haben eine echte Wahl, wenn es um die politische Richtung geht. Mal wählen sie Präsidenten der eher chinafreundlichen Kuomintang-Partei, mal von der Demokratischen Fortschrittspartei, die Taiwans Eigenständigkeit betont – wie zuletzt im Jahr 2016 Tsai Ing-wen.

Neue Popularität

Auch wenn Peking ihr das vorwirft – die 62-Jährige ist keine Separatistin. Sie fordert keine Unabhängigkeitserklärung, keine neue Verfassung. Wie viele Taiwaner vertritt sie den Standpunkt, Taiwan sei schon längst unabhängig, wenngleich unter dem Namen „Republik China“. Dies ist, was eine Mehrheit weiter bewahrt sehen will. Und obwohl Tsai innenpolitisch zuletzt schwer angeschlagen war und nach Wahlniederlagen – durchaus vergleichbar mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – den Vorsitz ihrer Partei aufgab, bescherten ihre deutlichen Worte nach der Xi-Rede ihr wieder einen Popularitätsschub.

Seit die USA ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Streitpunkte mit China nicht mehr verbergen, steht Taiwan auch in Washington wieder auf der Tagesordnung. Im Kongress verabschiedeten Republikaner und Demokraten gemeinsam mehrere Gesetze, um die Beziehungen mit Taiwan zu stärken. Waffenlieferungen gehören seit eh und je dazu. Auch ohne US-Truppen vor Ort hat Taiwan große strategische Bedeutung für die Kontrolle des West-Pazifiks. Die USA wollen die Insel Taiwan nicht unter Chinas Kontrolle geraten lassen.

Einen militärischen Konflikt wollen weder Washington noch Peking riskieren, sagt Taiwanexperte Krumbein. Selbst wenn die USA nicht eingriffen, müsste China einen hohen Preis zahlen, falls Taiwan sich entschlossen verteidigte. Außerdem drohten Sanktionen, eine Wirtschaftskrise und internationaler Ansehensverlust. Entscheidend sei, ob Taiwan seine Verteidigungsbereitschaft weiter glaubhaft mache oder den Eindruck erwecke, die Insel sei im Handstreich zu erobern. Deutschland und Europa, so Krumbein, würden weitgehend die US-Position übernehmen.

Im Verlauf dieses Jahres wird China die Lage ohnehin kaum eskalieren lassen, denn im Januar 2020 steht in Taiwan wieder eine Präsidentenwahl an. Dass Peking auf einen erneuten Machtwechsel hofft, und dass es die Entscheidung in seinem Sinne beeinflussen will, gilt als sicher. In Taiwan rechnet man mit Manipulationsversuchen und anderen Eingriffen in den Wahlkampf.

