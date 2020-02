Perfekt orchestrierter Sportsommer

Japan will trotz der Ausbreitung des Coronavirus die Olympischen Spiele im Sommer austragen – und die Gastgeberstadt Tokio zeigt sich voller Vorfreude. Das liegt an Patriotismus und Sportbegeisterung, aber auch daran, dass Gegner kaum in Erscheinung treten.

Es könnten die populärsten Spiele der Geschichte werden, hört man es in Japan dieser Tage schwärmen. Denn wer will nicht dabei

...