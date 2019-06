Personalentscheidung ist Bewährungsprobe für Führungs-Trio

Berlin.Welch eine schwere Geburt für die SPD: Seit mehr als einem halben Jahr steht fest, dass Justizministerin Katarina Barley als Europaabgeordnete nach Brüssel zieht. Doch ihre Nachfolge blieb nach der Europawahl wochenlang offen. Kandidaten hätten abgesagt, hörte man, wollten nicht mehr.

Jetzt präsentiert die Krisenpartei mit der hessischen Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht eine neue Justizministerin, die kaum jemand im engen Favoritenkreis sah. Eine zupackende Frau, die, so sagt der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel, Blockaden lösen, die Ärmel hochkrempeln und das Ansehen der Regierung geraderücken soll.

Malu Dreyer ruft an

So kommt die Parlamentarische Staatssekretärin von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch auch zu ihrer Vorstellung ins Willy-Brandt-Haus. Am Morgen hat sie noch Geburtstag gefeiert. Deshalb habe sie den Anruf der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch für eine Gratulation gehalten, erzählt sie. Doch Dreyer soll die tief gefallene SPD gerade zusammen mit Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig aus dem Dreck ziehen. Was für die hessische Rechtsanwältin wohl das größte Geschenk ist, ist für das kommissarische Führungstrio der Sozialdemokraten die erste echte Probe.

Nur Tage nach ihrem Antritt muss die Troika die erste Personalentscheidung treffen. Zwar soll Andrea Nahles vor ihrem Rücktritt eigentlich schon eine sichere Kandidatin für das Amt gehabt haben – doch diese konnte oder wollte die Übergangsspitze offenbar nicht übernehmen. Kandidaten wie die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und frühere Justizstaatssekretärin Stefanie Hubig oder die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser lehnten dem Vernehmen nach dankend ab. Für sie wäre die Übernahme des Justizressorts auch riskant gewesen. Denn die große Koalition von Union und SPD wackelt enorm, nach der Halbzeitbilanz gegen Jahresende könnte alles vorbei sein. Lambrecht geht anders als Hubig und Faeser mit dem Wechsel ins Justizressort kein Risiko ein. War Lambrecht also zweite Wahl? Schäfer-Gümbel jedenfalls ist voll des Lobes für die Rechtsexpertin mit Hang zu Finanzen. „Es gibt praktisch kein rechtspolitisches Feld, in dem sie sich nicht auskennt“, sagt er.

