Polen tilgt die Spuren seiner sozialistischen Vergangenheit

Warschau will von den Kommunisten nichts mehr wissen. Davon betroffen ist auch die Erinnerung an Rosa Luxemburg, die 1919 in Berlin ermordet wurde. Aber Städte und Kommunen jenseits der Oder wehren sich gegen Umbenennungen von Straßen, die nun nach rechten Politikern benannt werden sollen.

Nun, bald 100 Jahre später, werden im öffentlichen Raum in Polen die letzten Spuren der 1871 im ostpolnischen Zamosc geborenen Politikerin und Revolutionärin getilgt. Ein entsprechendes Gesetz, das die polnischen Städte zwingt, Namen von Straßen und Plätzen zu ändern, die an das „repressive, autoritäre Regimesystem von 1944 bis 1989“ erinnern, wurde bereits im vergangenen Jahr wirksam. Jetzt, wo es vollends seine Wirkung entfaltet, wurde in Zamosc die Erinnerungstafel am Geburtshaus der Vorkämpferin der Arbeiterbewegung abmontiert.

„Damit musste eine der hervorragendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts für Verbrechen geradestehen, die sie nie begangen hat. Mehr noch, zu denen sie nie aufgerufen hatte“, schreibt dazu Piotr Sewruk in der liberalen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“. Das sieht Pawel Ukielski anders. „Als Mitbegründerin der kommunistischen Ideologie fällt auch sie unter das neue Gesetz, außerdem hat Rosa Luxemburg keine Verdienste für Polen geleistet“, so Ukielski, einstiger Vize-Chef des Instituts für Nationales Gedenken (IPN). Das IPN ist eine Art Stasi-Unterlagenbehörde und Zentrum zur Geschichtsaufarbeitung in einem. Es spielt in der Geschichtspolitik der Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) eine zentrale Rolle – und es gibt viel zu tun.