„Polizei hat sich absolut richtig verhalten“

Die Durchsuchung der Landeserstaufnahmeeinrichtung im schwäbischen Ellwangen mit mehreren hundert Beamten wurde von Politikern und Gewerkschaften positiv bewertet.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte, das Gastrecht in Deutschland dürfe „nicht mit Füßen getreten werden“. Er stehe voll hinter den Maßnahmen der baden-württembergischen Polizei und kündigte harte Konsequenzen an. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war ebenfalls entsetzt über die Vorfälle in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. „Jeder Mensch muss sich in unserem Rechtsstaat an Recht und Gesetz halten. Wir dulden keine rechtsfreien Räume, und dieser Angriff auf Polizisten muss geahndet werden“, sagte Kretschmann gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Ähnlich äußerte sich auch der Innenminister des Landes, Thomas Strobl (CDU).

Verhalten verteidigt

Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte nach den Angriffen von Flüchtlingen auf die Polizei hingegen, die betroffenen Flüchtlinge konsequent zurückzuführen. „Die Flüchtlinge, die in Ellwangen Polizisten angegriffen haben, müssen unverzüglich abgeschoben werden. Deswegen muss deren Verfahren sofort bearbeitet und abschließend beschieden werden. Wer Polizeikräfte angreift, darf keine Stunde mehr in Freiheit sein, bis er zurück in seinem Herkunftsland ist“, sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt dieser Zeitung. Er verteidigte zudem das Verhalten der Polizei in der Nacht auf Montag.