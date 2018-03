Anzeige

Die Situation von Menschen, die in jungem oder mittlerem Alter an einer Demenz erkranken, wird mittlerweile auf europäischer Ebene erforscht. Das Projekt Rhapsody etwa arbeitet daran, die Situation der Betroffenen und ihrer Familien zu verbessern. Dafür werden unter anderem der Bedarf der Patienten und ihrer Angehörigen untersucht und gute Beispiele aus der Praxis ermittelt. Auch die Alzheimer Gesellschaft Deutschland beteiligt sich an dem Projekt, außerdem Partner aus Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Portugal und Schweden. Eines der Ergebnisse ist ein Ratgeber für Angehörige von jüngeren dementen Menschen. mad

Info: https://tinyurl.com/ya6w4dac