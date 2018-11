Provokanter Widersacher Merkels

Berlin.Noch vor kurzem gab sich Jens Spahn demonstrativ gelassen. Ob es für ihn folgerichtig auf das Kanzleramt hinauslaufe, wurde der 38-Jährige im September bei einer Buchvorstellung gefragt. „Nö“, gab er zur Antwort. „Es kann auch ganz anders kommen.“ Nun geht auf einmal alles schneller als von den meisten gedacht. Und schnell erklärte der Bundesgesundheitsminister seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz, den Kanzlerin Angela Merkel in wenigen Wochen freimacht.

Eines ist Spahn in seinen Ambitionen mit Sicherheit nicht nachzusagen: dass er auf die Protektion Merkels gesetzt hätte – ganz im Gegenteil. Als Stimme vieler Konservativer und Jüngerer in der Partei brachte der Münsterländer sich in mehr oder minder offener Abgrenzung zur Vorsitzenden in Stellung für mögliche höhere Aufgaben. Beim CDU-Parteitag 2016 in Essen rockte der damalige Finanzstaatssekretär den Saal mit einer Rede zur doppelten Staatsbürgerschaft – gegen die erklärte Linie Merkels.

Seit 2002 im Bundestag

Als Stimme vieler Merkel-Unzufriedener profilierte sich der Gesundheitspolitiker auch mit provokanten Äußerungen – von der Zuwanderung bis zu Recht und Ordnung. Im Bundestag sitzt Spahn seit 2002. Verwurzelt ist er im Münsterland, wo er Abitur machte, einem Kreisverband der Jungen Union vorsaß und zehn Jahre Mitglied im Stadtrat war. Spahn ist mit dem Journalisten Daniel Funke verheiratet. dpa

