Prozessbeginn acht Jahre nach Anzeige

Das Bafa untersagte den Export, nachdem das Außenministerium in Berlin die kritische Menschenrechtslage in Mexiko angemahnt hatte. Dennoch gelangten 4796 der 9652 gelieferten Sturmgewehre in die „verbotenen“ Bundesstaaten Chiapas, Guerrero, Jalisco und Chihuahua. Das bestätigten Angaben des mexikanischen Verteidigungsministeriums dem offiziellen Käufer der Waffen.

Ex-Gerichtspräsident beschuldigt

Um zu vertuschen, wohin die Waffen gelangt sind, soll der H&K-Handelsvertreter in Mexiko, Markus B., mit Wissen der Geschäftsführung sogenannte Endverbleiberklärungen manipuliert haben. So seien Gewehre auf dem Papier in den Bundesstaat Colima geliefert worden, die in Wirklichkeit aber in Chiapas gelandet seien.

Auf der Anklagebank werden nun der damals für das Unternehmen tätige Markus B., eine ehemalige Vertriebsmitarbeiterin, zwei Vertriebsleiter sowie zwei frühere Geschäftsführer sitzen. Unter den Beschuldigten befindet sich auch der ehemalige Präsident des Landgerichts Rottweil, Peter Beyerle. Nach seiner Pensionierung ging der Jurist zu der Rüstungsfirma und war dort auch für den Endverbleib zuständig. Im Rahmen dieser Aufgabe soll er, so der Vorwurf der Ankläger, als Teil einer Bande die illegalen Exporte organisiert haben.

Bis heute ist nicht geklärt, ob auch Mitarbeiter der Ausfuhrbehörden an dem Waffendeal möglicherweise beteiligt waren. Gemäß Dokumenten der Staatsanwaltschaft waren führende Beamte des Wirtschaftsministeriums mit der „pauschalen Ablehnung“ der Lieferung nicht einverstanden und suchten „politische Lösungen“, um den uneingeschränkten Export zu ermöglichen.

Dabei setzte man offenbar darauf, dass niemand den Endverbleib überwachen werde. „Die Möglichkeit einer Überprüfung einer solchen Einschränkung ist problematisch und entzieht sich den Einflussmöglichkeiten des Wirtschaftsministeriums und der Bundesregierung“, erklärte der Ministerialrat Claus W..

Beamte unter Verdacht

Der Filmemacher Daniel Harrich, der den Mexiko-Deal mit seinem ARD-Krimi „Meister des Todes“ einem Millionen-Publikum nahebrachte, legte diese fragwürdige Kooperation offen. Neben den H&K-Mitarbeitern, so fordert er, „gehören nun auch die Verantwortlichen der zuständigen Ministerien und Behörden auf die Anklagebank“.

