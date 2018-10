Putins Streitpunktein der Welt

Der russische Präsident Wladimir Putin stützt seine Beliebtheit im eigenen Land vor allem auf die Außenpolitik. Dabei ist Moskau in zahlreiche Konflikte verstrickt, bei denen häufig auch der Geheimdienst eine tragende Rolle spielt. Ein Überblick:

Westen

Die Liste der Streitthemen zwischen Russland und dem Westen ist lang. Vorwürfe, die russische Regierung sei am Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien beteiligt, vergiften die Stimmung. Die Vereinigten Staaten machen Russland für eine Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 verantwortlich. In beiden Fällen weist Russland die Verantwortung zurück. Moskau sieht die Nato als Bedrohung seiner Sicherheit. Grund ist die Osterweiterung seit 1999 und die Stationierung von Truppen in Polen und im Baltikum.

Ukraine

Die Krim-Annexion 2014 und Rückendeckung für Separatisten im Donbass haben Russland und die Ukraine entzweit. Die EU und die USA haben mit Sanktionen darauf reagiert. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Syrien

Russland ist Schutzmacht der syrischen Regierung. 2015 startete Putin eine Intervention in dem Kriegsland. Zwar erklärte er Ende 2017 den Sieg, doch sind seine Kampfjets noch immer im Einsatz. Experten warnen vor der Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes mit den USA, die in Syrien eine Koalition gegen Terroristen anführen.

Nordkorea

Im Atomkonflikt mit Nordkorea hält sich Moskau zurück. Der Kreml fürchtet die Folgen eines möglichen Krieges. Schließlich ist die Pazifikmetropole Wladiwostok nur wenige Hundert Kilometer von der gemeinsamen Grenze entfernt.

Eingefrorene Konflikte

Im postsowjetischen Raum schlummern alte Territorialkonflikte. Das prorussische Transnistrien hat sich von der Republik Moldau losgesagt, das proarmenische Berg-Karabach von Aserbaidschan. 2008 hatte Russland Abchasien und Südossetien als unabhängig anerkannt, die sich von Georgien getrennt haben. Experten sagen, über diese Konflikte könne der Kreml seinen Einfluss wahren. dpa

