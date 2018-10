Rainer Rahn

Der 66 Jahre alte AfD-Spitzenkandidat hat eine bewegte politische Vergangenheit hinter sich. Im Frankfurter Stadtparlament war der Human- und Zahnmediziner erst Fraktionsvorsitzender der Flughafen-Ausbaugegner, später wechselte er in die FDP-Fraktion, die den Ausbau des Flughafens am energischsten betreibt, dann bildete er mit weiteren Einzelkämpfern die „Römer-Fraktion“, und heute steht Rahn der AfD-Fraktion vor. Als AfD-Kandidat tritt er jetzt für die „Wiederherstellung des Rechtsstaats“ und eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik ein. Dass die AfD erstmals in den Landtag einzieht, erscheint als nahezu sicher. kn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.10.2018