Ramstein-Unglück: Narben an Körper und Seele

30 Jahre ist die Katastrophe her. Viele Opfer und Hinterbliebene leiden bis heute. Auch Marc-David Jung wurde gezeichnet. Trotzdem hat er nicht zugelassen, dass das Inferno sein Leben bestimmt.

Marc-David Jung ist vier Jahre alt, als der brennende Kampfjet ganz in seiner Nähe zu Boden stürzt. Mit seiner Familie besucht er damals die Flugschau auf dem pfälzischen US-Militärflughafen Ramstein. „Ich erinnere mich nur noch, dass ich vorher ein Eis gegessen habe und am Boden spielte“, sagt er heute. Die Feuersbrunst fügt dem Jungen schwerste Verbrennungen zu – im Gesicht, an den Händen, an den Beinen. Seine Mutter zieht ihn aus den Flammen.

Seit dem 28. August 1988 lebt Jung mit den Folgen des Ramstein-Unglücks, das seinen Vater in den Tod riss. Bei der größten Flugtagkatastrophe in Deutschland verbrennen Dutzende Menschen: 70 Todesopfer, heißt es später offiziell, 1000 Verletzte, 450 von ihnen schwer.

Waghalsiges Manöver

Es geschieht bei der letzten Programmnummer. Die Piloten der italienische Kunstflugstaffel „Frecce Tricolori“ setzen mit ihren zehn Jets zu einem waghalsigen Flugmanöver an – dem „durchstoßenen Herzen“. Der Höhepunkt ihrer Vorführung. Sekunden später bricht die Hölle los. Das Timing stimmt nicht. Drei Maschinen krachen ineinander. Eine stürzt brennend auf die Rollbahn, eine in ein Waldstück, die dritte schleudert in die Zuschauer.

Mehr als 30 Operationen

Eine todbringende Feuerwalze rast auf die Besucher zu. 40 Prozent von Jungs Haut verbrennen. Das Kindergesicht ist entstellt. Im Krankenhaus wird er erst anhand einer Zahnlücke identifiziert. Er wird von Spezialisten der plastischen Chirurgie behandelt. Im Uniklinikum in München, später in Lindau am Bodensee bei Werner Mang. Der Mediziner erarbeitet gemeinsam mit renommierten Kollegen einen Behandlungsplan. Es folgen Dutzende von Eingriffen. Lippen und Nase werden korrigiert, Narben gelasert und abgetragen, Haare und Augenbrauen transplantiert. Immer und immer wieder.

Jung geht in seinem Heimatort Beckingen in den Kindergarten und zur Schule. „Hier kannte mich jeder, wusste jeder, was passiert war, und akzeptierte mich, wie ich bin.“ Er will, dass er nur in den Schulferien operiert wird, damit er keinen Unterricht versäumt. „Ich wollte die Schule genauso packen wie meine Mitschüler. Am besten noch ein bisschen besser…“ Als er zehn Jahre alt ist, hat er soviel gespart, dass er sich seinen ersten Computer kaufen kann.

Nach der Realschule macht er das Wirtschaftsabitur, studiert Informatik an der Hochschule für Wirtschaft und Technik. Es folgt die erste Anstellung im EDV-Team eines großen Autoherstellers in der Niederlassung im Saarland. Dann geht er als IT-Entwickler zu einer Großbank nach Luxemburg. Als die Finanzkrise am Bankenplatz ankommt, wechselt er zu den Stadtwerken nach Schwäbisch Hall, wird stellvertretender Abteilungsleiter der IT-Entwicklung.

Doch 2017 zieht es ihn zurück ins Saarland. „Das ist meine Heimat, hier fühle ich mich einfach wohl“. Und Luxemburg ist nicht weit. Dort ist er inzwischen Mitgesellschafter einer kleinen Firma, die sich auf Softwareentwicklungen für den Finanzsektor und den Gesundheitsbereich spezialisiert hat.

Wie das Leben verlaufen wäre, wenn es Ramstein nicht gegeben hätte? „Die Frage stelle ich mir nicht. Ich will nach vorne sehen, Gas geben“. Grob geschätzt hat er mehr als ein Jahr seines Lebens im Krankenhaus verbracht – in 30 Jahren hat er mehr als 30 Operationen überstanden. Mit seinem Aussehen ist er trotz der Narben zufrieden: „Es ist bereits ein Maximum erreicht. Das ist einfach so, und das akzeptiere ich.“ Jung weiß, dass auch den Möglichkeiten der plastischen Chirurgie – gerade bei Brandverletzungen – Grenzen gesetzt sind. Aber: „Ich bin ein positiver Mensch. Ich akzeptiere, was damals passierte – und blicke nach vorne“, sagt der 34-Jährige heute. „Ich führe ein ganz normales Leben und muss sagen, ich habe im Ganzen noch Glück gehabt.“

Jung kommt dieses Mal auch zur Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag am 28. August nach Ramstein – so wie etliche andere Opfer. Er wird zur Absturzstelle auf die Air Base gehen. Zur Unglückszeit um 15.48 Uhr halten die Überlebenden dort Jahr für Jahr inne. „Mein Fall ist anders als die meisten anderen. Ich erinnere mich nicht an das Ereignis, deshalb leide ich auch nicht jedes Jahr am Jahrestag neu. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere“.

