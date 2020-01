„Rassen sind eine Erfindung des Rassismus – es gibt sie nicht“

Die Genforschung beweist klar: Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Menschen- rassen. Der Frankfurter Paläoanthropologe Friedemann Schrenk erläutert anlässlich eines Vortrags an der Universität Mannheim, wie sich der Begriff der Rasse entwickelt hat und wieso er nicht mehr zeitgemäß ist.

Herr Professor Schrenk, können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben den Begriff Rasse in Bezug auf Menschen gehört haben?

Friedemann Schrenk: Sehr früh. Als ich ein Kind war, ging man gemeinhin davon aus, dass es genau wie bei Pferden und Hunden eben auch beim Menschen Rassen gibt.

Wann hat sich das geändert?

Schrenk: Die Erkenntnis, dass Menschenrassen gar nicht existieren, verdanken wir der Genomforschung, sie ist etwa 20 Jahre alt. 1999 wurde erstmals eine Studie veröffentlich, die zeigte, dass die genetischen Unterschiede innerhalb einer Population sogar größer sein können als zwischen Bewohnern unterschiedlicher Kontinente.

Es gibt aber doch sichtbare äußerliche Unterschiede.

Schrenk: Natürlich. Dass es unterschiedliche Varianten je nach geografischer Herkunft auf der Welt gibt, ist ja klar. Und die sieht man teils auch in den Genen, was dann beispielsweise bei der Entwicklung von Medikamenten genutzt wird. Aber es gibt in unserem Genom und den drei Milliarden Basenpaaren, aus denen es besteht, keinen einzigen fixierten Unterschied. Das heißt: Wenn ich das Genom eines Menschen untersuche, kann ich darin kein einziges Merkmal finden, das ihn als Afrikaner oder Europäer ausweisen würde. Wir haben alle den gleichen Genpool.

Sind wir aus anthropologischer Sicht nicht alle Afrikaner?

Schrenk: Heute wissen wir, dass die Wiege der Menschheit in Afrika liegt. Alle Belege sprechen dafür, kein einziger dagegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es Phasen in der Menschheitsgeschichte, in der nur noch sehr wenige Individuen lebten. Die letzte sogenannte Flaschenhals-Episode war vor rund 120 000 Jahren, da haben vermutlich nur noch wenige tausend Menschen gelebt. Von denen stammen wir alle ab. Das erklärt auch, warum die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen heute so gering sind.

Trotzdem ist Rassismus ein weit verbreitetes Phänomen.

Schrenk: Ja, wobei Unterschiede allein noch keinen Rassismus machen. Dazu muss ein Machtgefälle kommen. Im Grunde gilt: Rassismus = Unterschiede + Macht. Diese Gleichung stammt vom US-amerikanischen Historiker George M. Frede-rickson. Und sie leuchtet ein: Unterschiede ohne Machtanwendung sind harmlos. Aber sobald sie instrumentalisiert werden, etwa für den Imperialismus, Kolonialismus oder die Sklaverei, dann muss man von Rassismus sprechen.

Gibt es heute noch Rassisten, die versuchen, sich auf die Wissenschaft zu berufen?

Schrenk: Oh ja. Sie berufen sich auf die Genetik, das Blut, die Biologie. Das sind aus wissenschaftlicher Sicht zwar falsche Argumente, aber sie ziehen noch immer.

Als Hauptunterscheidungsmerkmal dient meist die Hautfarbe.

Schrenk: Und das, obwohl es sich dabei lediglich um eine Reaktion der Haut auf UV-Strahlung handelt. Denn die Strahlung zerstört Folsäure und unterstützt zugleich die Bildung von Vitamin D, beide sind für den Körper sehr wichtig. Und das wiederum bedeutet: Je näher ich am Äquator lebe, wo die Sonnenstrahlung stärker ist, desto mehr Farbpigmente brauche ich, um die Folsäure zu schützen. Und je weiter ich mich entferne, desto hellere Haut benötige ich, damit noch genügend Vitamin D gebildet werden kann. Das ist die wissenschaftliche Erklärung.

Nichtsdestotrotz gibt es unter anderem in den USA die „white supremacists“, die Hellhäutige für überlegen halten. Viele von ihnen kommen aus gebildeten Schichten. Wie kann das sein?

Schrenk: Rassismus hat mit Bildung nichts zu tun. Ich würde sogar sagen, je mehr Bildung, desto mehr Machtansprüche. Und dann werden wissenschaftliche Erkenntnisse, die nicht ins Weltbild passen, einfach ausgeblendet. Es ist ja nicht so, dass erst Rassen definiert wurden, und sich daraus Rassismus ergab. Sondern es war genau anders herum. Es gab rassistische Vorstellungen, und mit diesem Weltbild erfand man dann die Menschenrassen. Rassismus bringt Rassen hervor.

Rassisten verknüpfen gerne Verhaltensweisen mit äußeren Merkmalen und sprechen etwa vom faulen Afrikaner. Gibt es aus wissenschaftlicher Sicht irgendeine Grundlage für solche Annahmen?

Schrenk. Nein. Punkt.

Woher kommt diese Vorstellung?

Schrenk: Vom schwedischen Naturforscher Carl von Linné. Dieser hat in seinem Werk „Systema Naturae“ 1735 erstmals Pflanzen und Tiere systematisch unterteilt. Die Menschen unterteilte er nach Hautfarben: weiß, rot, gelb, schwarz. 1758 dann, in der zehnten Auflage, kamen plötzlich Definitionen dazu: „scharfsinnig, vom Gesetz regiert“ für Weiße, „faul, behäbig, von der Willkür regiert“ für Afrikaner. Das war das erste Mal, dass Rassismus wissenschaftlich begründet wurde. Aber nach heutigen Erkenntnissen muss man klar sagen: Es gibt keinerlei Verbindung zwischen äußeren Merkmalen und Verhaltensweisen oder Intelligenz.

Wird der Begriff Rasse in der Wissenschaft noch verwendet?

Schrenk: Nein. Die Anthropologen etwa haben ihn bereits vor mehr als 15 Jahren abgeschafft. Allerdings steht er heute noch in Artikel 3 des Grundgesetzes, was ich sehr seltsam finde. Schließlich wissen wir mittlerweile, dass es gar keine Rassen gibt. In Frankreich wurde das Wort letztes Jahr aus der Verfassung gestrichen. Und ich bin sehr dafür, dass das auch in Deutschland geschieht.

Hat der Begriff bei Tieren eine Berechtigung?

Schrenk: Damit sind immer Zuchtformen gemeint, also domestizierte Tiere. Diese gehören biologisch gesehen derselben Gattung, derselben Art, derselben Unterart an. Durch Züchtung hat der Mensch aber beispielsweise bei Hunden sehr große Unterschiede hervorgebracht, für die man dann Unterscheidungen braucht. Der richtige Begriff an dieser Stelle wäre daher Zuchtformen.

Zurück zum Rassismus: Was sagen Sie Menschen, die Angst vor dem „Austausch der Bevölkerung“ haben?

Schrenk: Ich zeige ihnen Daten aus der Entwicklung der Menschheit. Wenn man eine genetische Karte Europas, wie ich sie hier auf meinem Computer habe, ansieht, merkt man schnell, dass da überhaupt nichts einheitlich ist. Es ist ein einziger biologischer Mix. Und diese Vermischung hat den heutigen Homo sapiens geschaffen. Mit Abgrenzung, also Rassismus, wäre er gar nicht entstanden. Also sage ich: Leute, Ihr seid nur hier, weil es diese Vermischungen gab.

Denken Sie, dass der Rassismus bald Vergangenheit ist?

Schrenk: Es gibt wahrscheinlich keine nachhaltigere Erfindung in Europa als den auf eine systematische Basis gestellten Rassismus. Und es ist ja nicht so, dass wir uns geändert hätten. Der ganze Reichtum in Europa – Sie brauchen hier nur aus dem Fenster zu sehen – stammt aus Ausbeutung. Und heute schotten wir uns in unseren Wohlstandsgebieten ab, um diesen Reichtum zu behalten. Glauben Sie, ein Afrikaner kann einfach nach Deutschland kommen und afrikanische Exponate im Museum ansehen? Natürlich nicht. Es ist unglaublich, wie schwierig es ist, ein Visum zu bekommen. Insofern funktioniert Europa noch immer rassistisch.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020