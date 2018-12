Rechte Partei im Aufwind

Alle wollen wissen, was bei Vox los ist. Vox ist die kleinste der fünf Parteien, die jüngst ins andalusische Regionalparlament eingezogen sind: aufgestiegen fast aus dem Nichts, von 0,5 auf 11 Prozent bei diesen Wahlen. Vox ist die erste rechtsradikale Partei in einem spanischen Parlament.

Jetzt wollen alle wissen, warum so viele Menschen – fast 400 000 – Vox gewählt haben. Der wesentliche Grund für den Vox-Erfolg ist Katalonien. Genauer gesagt: die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Die geht fast allen Spaniern, von links bis rechts, gehörig auf die Nerven. Vox ist die Partei, die sich ihr am radikalsten entgegenstellt. Sie ist als Klägerin bei fast allen Strafverfahren gegen katalanische Separatisten dabei.

Gegen Separatisten

Vox will alle separatistischen Parteien verbieten lassen und die Territorialorganisation Spaniens auf den Kopf stellen: mit der Abschaffung der 17 Autonomen Regionen – vergleichbar den deutschen Bundesländern – samt ihren Parlamenten und Regierungen. Es hat in Spanien immer eine starke Minderheit – etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung – gegeben, die mit der Regionalisierung der spanischen Politik nichts anfangen konnte. Diese Minderheit hat jetzt eine politische Stimme gefunden. Wobei ein konkreter Vorschlag von Vox auch vielen Anhängern anderer Parteien gefallen dürfte: die Zusammenfassung der regionalen Gesundheitsdienste zu einem gesamtspanischen öffentlichen Gesundheitssystem.

Nervöse Linke

Spaniens fahnenschwenkender Nationalismus ist schon immer eher ein Nationalismus gewesen, der sich nach innen gerichtet hat: gegen die Regionalnationalismen vor allem Kataloniens und des Baskenlandes. Doch einmal selbstbewusst geworden, fügen sich diesem Kernthema alle klassischen antiliberalen Themen hinzu: gegen das Recht auf Abtreibung, gegen die Homosexuellenehe, für unüberwindbare Grenzen, gegen die föderalen Tendenzen der Europäischen Union.

Spaniens Linke ist nun hoch nervös. Sollte Vox im ganzen Land so stark werden wie in Andalusien, könnte auf nationaler Ebene geschehen, was in Andalusien geschehen ist: dass Sozialisten und die Linkspopulisten von Podemos den vereinten Rechten aus konservativer Volkspartei, rechtsliberalen Ciudadanos und Vox unterliegen.

