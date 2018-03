Regierung schickt Firmen auf gigantische Einkaufstour

Anzeige

Peking.„Zouchuqu“ – „hinausgehen“ lautete im Jahr 2000 der Regierungsauftrag an die chinesische Wirtschaft. Die Firmen sollten in die Welt ziehen und dort investieren. Das haben sie seitdem intensiv getan. Inzwischen erreichen Chinas Direktinvestitionen im Ausland eine Rekordhöhe von mehr als 200 Milliarden US-Dollar – nur die USA kaufen mehr ein. Der schwedische Autokonzern Volvo, die US-Kinokette AMC, das berühmte New Yorker Hotel Waldorf Astoria, der Schweizer Agrarchemie-Konzern Syngenta, der deutsche Roboterhersteller Kuka und der Energiedienstleister ISTA – sie alle gehören den Chinesen. Dazu kommen die Aufkäufe von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Beteiligungen. So mischt die chinesische HNA-Gruppe bei der Deutschen Bank mit, und der Milliardär Li Shufu (dem schon Volvo gehört) hat sich Anteile am Stuttgarter Autokonzern Daimler gesichert.

Wissen als wichtiges Kapital

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) haben chinesische Investoren 196 deutsche Unternehmen seit 2005 ganz oder teilweise übernommen, darunter vor allem kleine Betriebe aus dem Maschinenbau und der Automobilindustrie. „Doch auch Pharmaunternehmen sowie Firmen aus der Branche der erneuerbaren Energien werden immer häufiger zum Übernahmeziel“, so die Analyse des IW. Was die – zum Teil mit Staatsgeldern unterstützten – Investoren bei ihrer Einkaufstour antreibt? „Sie sichern sich durch die Übernahmen technisches Wissen und stoßen in neue Märkte vor“, sagt IW-Wissenschaftler Christian Rusche. Darüber hinaus geht es um den Zugang zu wichtigen Rohstoffbeständen und kritische Infrastruktur wie Energie, Telekommunikation, Transport und Verkehr; die Chinesen sind an italienischen und portugiesischen Energienetzen ebenso beteiligt wie am Hafen von Piräus und dem deutschen Flughafen Hahn.

Dahinter steckt ein von der chinesischen Regierung gesteuerter Plan: Spätestens 2050 soll der Aufstieg Chinas zur globalen Führungsmacht vollzogen sein. Das Zwischenziel lautet „Made in China 2025“ – und das sollen dann keine T-Shirts oder billige Plastikprodukte mehr sein, sondern moderne Technologien.