Region im Fokus der Umwelthilfe

Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) hofft, dass es nicht zu einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Stadt kommt. Die Jahresmittelwerte in Mannheim und Ludwigshafen lägen „relativ knapp“ (Specht) über den zulässigen 40 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft. 2017 verzeichnete die Messstation Mannheim-Friedrichsring 45 Mikrogramm als Jahresmittelwert.

Maßnahmen für Mannheim

Die Stadt habe bereits für den Rückgang der Belastung gesorgt. Als Modellstadt zur Reduzierung der Stickoxid-Belastung habe man – teils mit Ludwigshafen und Heidelberg – weitere Schritte im Programm Saubere Luft und im Green City Masterplan eingeleitet. Geplant und finanziell von Bund und Land gefördert sind Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr und im innerstädtischen Lieferverkehr ab 2019. Zudem arbeite man am Ausbau des Nahverkehrs und des Radwegenetzes. Specht: „Die Stickoxidbelastung sinkt kontinuierlich, wir hoffen, bald unter den Grenzwert zu kommen.“

In beiden Städten strengt die Deutsche Umwelthilfe derzeit keine Klage an. Das teilte eine Sprecherin gestern auf Anfrage mit. Sie merkte aber an: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in Mannheim und Ludwigshafen klagen.“

Ludwigshafen will Fahrverbote vermeiden. Dabei verwies Klaus Dillinger, Bau- und Umweltdezernent der Stadt, auf den Green City Masterplan. Darin sind Maßnahmen wie die Förderung des Fahrradfahrens, die Umstellung des städtischen Fuhrparks und Umfahrungsrouten vorgesehen. Eine von ihnen führt durch die Heinigstraße, an der Messstelle dort wurden im Jahr 2017 44 Mikrogramm gemessen.

Deswegen soll nun ein Teil des Verkehrs durch die Lorientallee geleitet werden. „Dieses Paket soll dazu führen, dass die Überschreitungen an der Messstelle Heinigstraße bis 2020 mindestens auf die Grenzwerte zurückgehen.“ lang/tge

