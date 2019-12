Renten, Kassen und Pensionen

Es gibt genau betrachtet nicht ein einziges französisches Rentensystem – sondern aufgeteilt ist es in 42 unterschiedliche Rentenkassen für die diversen Berufsgruppen. So existieren Kassen für die Angestellten der Privatwirtschaft, für die in der Landwirtschaft Beschäftigten sowie für Selbstständige. Hinzu kommen die Spezialkassen für Beamte, Angestellte öffentlicher Unternehmen wie der

...