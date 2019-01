Respekt: Oft gefordert – und immer seltener gezollt

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da fragt man sich schon: Was soll das für eines werden? In Mannheim schlagen in der Silvesternacht mehrere Personen auf Polizeibeamte ein, in Dortmund schießt ein junger Mann mit Feuerwerkskörpern auf Ermittler, schon im Vorfeld hatte die Gewerkschaft der Feuerwehr Polizeischutz für ihre Leute an Silvester gefordert, weil diese bei ihren Einsätzen immer häufiger attackiert werden. Was ist da los? Hat der Staat seine Macht verloren?

„Die Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten nimmt auf jeden Fall zu“, sagt Thomas Mohr, der Mannheimer Bezirksgruppenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Die Übergriffe auf Beamte ebenfalls (siehe unten). Mohr war zum Jahreswechsel am Mannheimer Wasserturm und hat dort gesehen, dass selbst zwei Rettungswagen mit Raketen beschossen worden sind: „Das hat mich schockiert.“

Seit Jahren beobachte er zwei Entwicklungen: „Es gibt bei unseren Einsätzen immer häufiger Widerspruch oder Widerstände“, erzählt der Polizist. „Und es kommt öfter zu Solidarisierungen, wo Unbeteiligte sich in polizeiliche Maßnahmen einmischen, ohne dass sie den Sachverhalt kennen.“ Die Gründe dafür seien vielschichtig: „Teile der Bevölkerung sind mit der Politik und dem Staat unzufrieden und das wird auf die Polizei projiziert“, glaubt Mohr. Hinzu komme ein gesellschaftliches Problem: „Junge Leute haben heute weniger Respekt. Das hat auch etwas mit dem Elternhaus zu tun.“

Auswirkungen im Klassenzimmer

Das hat es früher nicht gegeben, denkt man bei Mohrs Schilderungen. Und vergisst dabei vielleicht allzu schnell, dass früher auch nicht alles besser war. Der Eindruck aber bleibt, dass sich da etwas geändert hat, was so schwer zu messen ist, aber oft beschrieben wird. Auch von Doro Moritz.

„Es ist in den Schulen erkennbar, dass es weniger Respekt vor Autoritäten gibt“, sagt die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg. Gewalt gegenüber Lehrern sei zwar eine Seltenheit, aber die Störungen im Unterricht, das Ignorieren von Anweisungen, der unachtsame Umgang mit Gegenständen, „das ist mehr geworden“.

„Es hängt sehr stark damit zusammen, was die Eltern vorleben“, sagt Moritz. Eine andere Ursache sei, dass die Mädchen und Jungen mehr Probleme als früher mit in die Schule brächten. Moritz findet es richtig, dass Kinder heute mehr Rechte haben: „Aber wir übertragen ihnen nicht gleichzeitig die Verantwortung für ihr Verhalten. Das ist aber sehr wichtig.“ Hinzu komme ein anderer Trend: „Die Interessen des Einzelnen haben einen sehr großen Stellenwert bekommen.“

Unter dem Schlagwort Individualisierung fassen die Wissenschaftler das zusammen. Ihre Auswirkungen sind in nahezu allen Lebensbereichen spürbar. Ob im stetig sinkenden Engagement bei Vereinen, in der zunehmenden Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr oder bei einem der unzähligen Steuerskandale. Immer häufiger stellen Einzelne ihre Interessen über die der Gesellschaft.

Das untergräbt aber den Zusammenhalt, konstatieren kritische Zeitgenossen wie der Heidelberger Plakatkünstler Klaus Staeck. „In Zeiten der Ich-AG ist jeder sich selbst der Nächste“, sagt er, „und der andere ist allenfalls ein Störer. Da ist der Weg zur Respektlosigkeit nicht weit.“

Der frühere Präsident der Akademie der Künste in Berlin beklagt vor dem Hintergrund zunehmender Attacken auf Einsatz- und Rettungskräfte einen gesellschaftlichen Wandel: „Ein beachtlicher Teil der Menschen hat heute alle Ansprüche, aber keine Verpflichtungen mehr.“ Zugleich sei die Wertschätzung für notwendige staatliche Einrichtungen oft zu gering. „Das, was wir für den Zusammenhalt des Staates brauchen, wird, salopp gesagt, oft madig gemacht“, sagt Staeck. Und ahnt skeptisch: „Fürs Zusammenleben wird es ungemütlich.“

„Schadet der Demokratie“

Solche Veränderungen bei den Einstellungen und Werten sind in anderer Form auch längst in der Politik zu beobachten. Sei es international, wo der Präsident der einzig verbliebenen Supermacht Verträge mit Füßen tritt und lediglich nach dem besten „Deal“ giert. Oder national, wo Politiker wie Horst Seehofer gerade im vergangenen Jahr ihr eigenes Wohl und das ihrer Partei unverblümt offen über das des Landes gestellt haben. Und sie haben beachtliche Auswirkungen auf die Politik.

„Wenn das Handeln von staatlichen Akteuren nicht mehr so angesehen ist wie früher, beschädigt das die Einstellung zum politischen System insgesamt“, sagt der Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen W. Falter. „Und es schadet der Glaubwürdigkeit der Demokratie.“

Der Respekt vor Uniformträgern sei in den vergangenen Jahren deutlich geringer geworden. „Das hat mit einer generell skeptischeren Grundhaltung gegenüber dem Staat und seinen Institutionen zu tun“, erklärt Falter. Das nutze wiederum populistischen Parteien: „Dass dem Staat angeblich die Kontrolle entglitten ist, wird auch immer wieder als ein Grund für die Wahl der AfD genannt, und von dieser gepflegt.“

Und so muss man zum Schluss wohl festhalten: Wer den sinkenden Respekt vor Autoritäten dramatisiert, betreibt das Geschäft der Populisten. Genauso wie derjenige, der ihn verschweigt.

