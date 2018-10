Rio de Janeiro jubelt für „Brasilien zuerst“

Gewalt und Verbrechen beunruhigen die Menschen im Amazonasstaat mehr als die Faschismusvorwürfe gegen den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro. Die Mehrheit wünscht sich eine Präsidentschaft der harten Hand.

Ein bewaffneter Räuber geht auf eine Gruppe Grundschüler und ihre Mütter zu. Die Frauen und Kinder sind zu Tode erschrocken, doch Katia Sastre, eine Polizistin in Zivil, zieht einen Revolver und schießt den Angreifer nieder. Seitdem ist die Frau aus São Paulo für viele Brasilianer eine Heldin und das personalisierte Symbol für den Schulterschluss zwischen großen Teilen der brasilianischen Wähler und den Sicherheitskräften. Und genau die Frage der Sicherheit dominiert auch den Wahlkampf in Brasilien und dürfte morgen mit entscheidend werden, wenn in einer Stichwahl der Präsident des Landes gewählt wird. Rechtspopulist Jair Bolsonaro (63), der in der Vergangenheit mit offen homophoben, rassistischen und frauenfeindlichen Sprüchen auffiel, führt in den Umfragen. Sein Motto: „Brasilien zuerst“.

Für die einen ist Bolsonaro, den sie den „Donald Trump Südamerikas“ nennen, ein rechtsextremer Brandstifter, für die anderen ein gottesfürchtiger Heilsbringer, der im Namen des Herrn agiert. Linkskandidat Fernando Haddad (55) von der lange regierenden Arbeiterpartei PT werden nur noch Außenseiterchancen eingeräumt.

Bewaffnung der Bevölkerung

Sastre wurde Anfang Oktober mit über 260 000 Stimmen in São Paulo ins Parlament gewählt. Sie stellt sich hinter die Kandidatur des Rechtspopulisten Bolsonaro, der morgen als Favorit in die Stichwahl um das Präsidentenamt geht.

„Die öffentliche Sicherheitslage ist sehr schlecht. Die Bevölkerung ist empört angesichts der Tatsache, dass so viele Verbrechen ungestraft bleiben. Die 264 013 Stimmen, die ich bekommen habe, sind ein deutliches Zeichen, dass meine Entscheidung die richtige war“, sagt Sastre. „Bolsonaro ist die beste Option, die wir haben, weil er die Prinzipien der Sicherheit für die Menschen, die für das Gute stehen, sowie die Prinzipien der Familie verteidigt“, sagt Sastre.

Bolsonaro will die Sicherheitskräfte stärken. Er ist bekannt für seine homophoben Sprüche – „Lieber ein toter Sohn als ein schwuler Sohn“ – und für frauenverachtende Ausraster – „Du bist zu hässlich, um vergewaltigt zu werden“. Und sein Vorschlag, die „gute Bevölkerung“ zu bewaffnen, um sie gegen Kriminelle zu stärken, sorgt bei Menschenrechtsorganisationen für Entsetzen. Nicht so bei Sastre: „Mein Hauptaugenmerk gilt der Sicherheit, deshalb werde ich mich dafür einsetzen, die Bevölkerung, die auf der Seite der Guten steht, zu bewaffnen, weil die Verbrecher schon bewaffnet sind.“

Bolsonaros Kritiker werfen ihm auch eine Verherrlichung der brasilianischen Militärdiktatur während der Jahre 1964 bis 1985 vor. Damals wurden Oppositionelle gefoltert und ermordet. Bolsonaro machte aus seiner Verehrung für ehemalige Folterknechte kein Hehl.

Frei von Korruptionsvorwürfen

In den vergangenen Wochen ruderte er indes zurück und präsentierte sich in Werbespots als familienfreundlicher Ehemann, dem besonders seine siebenjährige Tochter Laura am Herzen liegt. Er versuchte Ausfälle seiner Söhne wie dem von Eduardo Bolsonaro auszubügeln, der damit prahlte, den Obersten Gerichtshof mit einem Soldateneinsatz auflösen zu können.

Im Gegensatz zu den tief im Korruptionssumpf rund um die Öl- beziehungsweise Bauwirtschaftskonzerne Petrobras und Odebrecht verstrickten etablierten Parteien ist Bolsonaro bisher frei von Korruptionsvorwürfen, obwohl er auf eine lange Laufbahn als Berufspolitiker mit unzähligen Parteiwechseln blicken kann. Vor allem die linke Arbeiterpartei (PT) und deren Gegenkandidat Haddad hat im Wahlkampf mit diesen Altlasten zu kämpfen.

Bolsonaros Gegenspieler Haddad von der Arbeiterpartei, die die Präsidenten Lula da Silva (2003 bis 2010) und Dilma Rousseff (2010 bis 2016) stellte, muss sich mit dem Vorwurf herumschlagen, den sogenannten Lava-Jato-Skandal um Millionen Schmiergeldzahlungen bei öffentlichen Bauaufträgen nicht aufgeklärt zu haben. Inzwischen änderte Haddad die Strategie: Nachdem die PT lange den Ermittlungsrichter Sergio Moro, der Lula da Silva wegen passiver Korruption verurteilte, attackierte, lobte Haddad nun als erster prominenter PT-Politiker Moros Verdienste um die Korruptionsbekämpfung, kritisierte aber das Lula-Urteil wegen fehlender Beweise.

Steve Bannon als Berater

„PT Nein“ lautete das Motto der Bolsonaro-Kampagne. Eine Antwort auf die „Er nicht“ Kampagne der Frauenbewegung gegen den rechten Kandidaten Bolsonaro. Hinter dieser Bolsonaro-Kampagne steckt auch US-Berater Steve Bannon, der bereits Donald Trump in den USA zur Seite stand. Mit Bolsonaro kommt voraussichtlich ein Familienclan an die Macht. Eduardo, 34, jüngster Bolsonaro-Sohn, beleidigte jüngst die Frauenbewegung: Linke Frauen seien weniger attraktiv und reinlich. Geschadet hat ihm das nicht. Mit seinen 1,84 Millionen Wählern avancierte er in São Paulo zum Bundesabgeordneten mit den meisten Stimmen in der Geschichte des Landes.

Auch Flavio Bolsonaro, 37, der Erstgeborene, schaffte es Anfang Oktober in die Geschichtsbücher: Mit 4,3 Millionen Stimmen wählten ihn die Einwohner Rios in den Senat. Wieder eine Bestmarke, wieder Provokationen. Er habe Zweifel, dass es einen Vater gäbe, der stolz darauf sei, einen homosexuellen Sohn zu haben, ließ Flavio Bolsonaro wissen.

Aber auch Flavio steht für den ordnungspolitischen Kurs der Bolsonaros. Als Flavio vor zwei Jahren mit seinem Wachmann Zeuge eines Raubüberfalls auf ein voranfahrendes Fahrzeug im Osten Rios wurde, lieferten sich Flavio und sein Begleiter, ein Militärpolizist, ein Feuergefecht mit den Ganoven. Einer der Räuber entkam verletzt mit dem Motorrad.

