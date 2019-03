Roboter sind nur Fachidioten

Mannheim.Über künstliche Intelligenz (KI), ihr Potenzial und ihre Grenzen wird derzeit viel diskutiert. Ganz allgemein handelt es sich bei KI um Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Leistungen wie Lernen, Urteilen und Problemlösen erbringen. Dabei kann die KI unterteilt werden in eine schwache und eine starke KI. Eine starke KI hat die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie der Mensch oder übertrifft ihn darin sogar; sie handelt nicht nur reaktiv, sondern aus eigenem Antrieb, intelligent und flexibel. Selbst unbekannte Aufgaben kann sie selbstständig lösen. Sie ahmt nicht nur menschliche Intelligenz nach, sondern sie ist intelligent. Fraglich ist, ob eine solche künstliche Intelligenz auch ein eigenes Bewusstsein hat, ob sie sich ihrer eigenen Existenz bewusst ist. Und ob sie wirkliche Gefühle empfindet oder ob sie diese nur perfekt nachahmt.

Derzeit gibt es eine solche Superintelligenz jedenfalls nicht. Die Horrorvision von Maschinen, die den Menschen beherrschen, von Robotern, die ihren Erfinder gänzlich überflüssig machen, ihn womöglich sogar unterjochen, gehören in das Reich der Science-Fiction-Filme. Dass sie den Sprung in die Wirklichkeit jemals schaffen, ist unter Wissenschaftlern umstritten.

Die (schwache) KI, die heute zum Einsatz kommt, kann allerdings schon viel und vieles schneller und fehlerfreier als der Mensch erledigen. Sie kann Tumore auf CT-Bildern erkennen, aus einer Palette an Versicherungstarifen den besten für einen Kunden heraussuchen, bei der Qualitätskontrolle Fehler in der Herstellung feststellen, Unregelmäßigkeiten bei Überweisungen im Bankgeschäft entdecken, die Reiseplanung anpassen, wenn Züge ausfallen, Fragen am Telefon beantworten und Autos auf der Straße autonom steuern.

Aus riesigen Datenmengen, seien es Bilder, Texte oder gesprochene Sprache, kann KI Muster erkennen und dann selbstständig Entscheidungen treffen. Sie nutzt die Daten außerdem, um dazuzulernen. Es muss nicht im Vorhinein alles programmiert sein, das System lernt vielmehr aus seinen Handlungen und verändert dann eigenständig sein Verhalten.

Allerdings wird ein KI-Programm immer für eine spezielle Aufgabe entwickelt und trainiert. Eine künstliche Intelligenz, die Krebszellen aufspüren soll oder dafür konzipiert wurde, Abweichungen in Geschäftsprozessen zu erkennen, wird auf einem Bild eine Katze nicht von einem Hund unterscheiden können.

