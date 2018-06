Rückhalt für Merkel in der Region

Anzeige

Mannheim.Nikolas Löbel (Mannheim): Wenn beim EU-Gipfel in zwei Wochen keine europäische Lösung gefunden wird, fordert Löbel eine nationale Antwort - also Flüchtlinge ohne Papiere oder bei einer Einreisesperre gleich an der deutschen Grenze zurückzuweisen. „Die Kanzlerin hat mein Vertrauen. Aber in diesem Punkt hat Seehofer recht.“

Olav Gutting (Schwetzingen): Seit dem Jahr 2015 fordere er schon, „Problemfälle gar nicht erst ins Land zu lassen“. Die Fraktionsgemeinschaft müsse zusammenbleiben. Es sei wichtig, mit der CSU einen Kompromiss zu finden und Merkel Beinfreiheit zu lassen für Verhandlungen innerhalb Europa. Die Vertrauensfrage steht für ihn nicht zur Debatte: „Wir wissen, was wir an unserer Kanzlerin haben.“

Axel Fischer (Karlsruhe/Land): Eine Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sei noch in dieser Woche dringend erforderlich, sagt Fischer. Seit 2015 werde dieses Thema diskutiert. „Irgendwann muss man Entscheidungen treffen, notfalls auch mit einer Vertrauensfrage.“