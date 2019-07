Rücktritt per Tagesbefehl

Berlin.Im Ringen um das Amt als künftige Präsidentin der EU-Kommission setzt Ursula von der Leyen ganz auf eine politische Zukunft in Brüssel. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erfuhren es am Montag mit als Erste, als die Verteidigungsministerin in einem sogenannten Tagesbefehl zu dienstlichen Angelegenheiten der Streitkräfte ihren Rücktritt ankündigte.

„Ich möchte Sie vor der morgigen Abstimmung im Europaparlament darüber informieren, dass ich mein Amt als Verteidigungsministerin am Mittwoch zur Verfügung stellen werde“, schrieb die CDU-Politikerin an die Angehörigen der Streitkräfte. Die Bundeskanzlerin sei über diesen Schritt informiert und werde die notwendigen Schritte für einen verantwortungsvollen Übergang im Sinne der Bundeswehr und der Sicherheit Deutschlands einleiten, heißt es in dem Schreiben.

Das Amt als Verteidigungsministerin habe sie als politisch forderndste Aufgabe empfunden, schreibt von der Leyen. „Es bedeutet Verantwortung für die Sicherheit und Freiheit Deutschlands und seiner Verbündeten“, so die Ministerin. Und es bedeute die Verantwortung für Auslandseinsätze, in denen die Bundeswehr auf drei Kontinenten und zwei Weltmeeren Tag und Nacht Herausragendes leiste.

Wer wird Nachfolger?

In Berlin sind mehrere Politiker als Nachfolger von der Leyens im Gespräch, darunter Gesundheitsminister Jens Spahn (CSU) sowie Ex-CDU-Generalsekretär und Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber. Genannt werden auch die Verteidigungsexperten Johann Wadephul und Henning Otte (beide CDU). Möglich schien auch, dass ein Karussell in Gang gesetzt wird, denn es muss eine Frau nachrücken. In diesem Fall könnte Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (CDU) Gesundheitsministerin werden und die CDU-Politikerin und Parlamentarische Staatssekretärin Maria Flachsbarth neue Integrationsbeauftragte.

Kanzlerin Merkel sah in der Rücktrittsankündigung von der Leyens am Montag ein starkes Signal für deren Kandidatur als Kommissionspräsidentin. „Trotz etlicher Rückschläge haben wir gemeinsam im Ministerium, in den Kommandos, Ämtern und in der Truppe wichtige Reformen auf den Weg gebracht“, schrieb die Ministerin an die Soldaten – praktisch schon ein Abschiedsbrief: „Bleiben Sie behütet!“

