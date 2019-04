Russland und der Westen: Auf Tauwetter folgt Dauerkrise

Moskau.Der Vorschlag landete am 31. März 1954 im damaligen Nato-Hauptquartier in Paris. Darin der ausformulierte Wunsch der sowjetischen Führung, doch bitte über einen Nato-Beitritt der Sowjetunion nachzudenken. Natürlich mit einigen Bedingungen. Das Prinzip der Souveränität jedes Landes sollte unbedingt bewahrt bleiben, die Einmischung in innere Angelegenheiten dürfe nicht geduldet werden. Dazu noch

...