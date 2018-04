Saudi-Arabien – zwischen Reform und Beharren

Anzeige

Doch nun keimt Hoffnung im Königreich. Die Gesellschaft öffnet sich der Moderne. Frauen dürfen bald Auto fahren. In Kürze zeigen Kinos wieder Filme, es gibt Modenschauen und Comic-Messen. Das Land stehe unter Schock, sagen die jungen Saudis – aber unter einem positiven.

Auch das Prinzip der Geschlechtertrennung wird aufgeweicht. Abend für Abend ziehen Gruppen junger Frauen und Männer über die Gehwege der Einkaufsstraße in der Hauptstadt Riad. Die Mädchen tragen zwar Abajas, die vorgeschriebenen schwarzen Gewänder. Doch häufig sind sie nicht voll verschleiert, zeigen ihre Gesichter, manchmal die Haare.

Madiha al-Adschrusch (zweites kleines Bild von oben) kann sich noch erinnern, wie die Religionspolizei vormals angriff. Sie saß im Auto. Die Schläge krachten an die Scheiben, gegen die Karosserie. „Sie schrien: Ihr seid böse, schlechte Frauen und für nichts zu gebrauchen“, erzählt die heute 64-Jährige. Al-Adschrusch hatte es gewagt, ein Auto zu fahren. Mit mehr als 40 Frauen trug sie ihre Wut gegen die Unterdrückung im November 1990 auf die Straßen Riads. Sie habe nichts zu verlieren gehabt, erzählt sie. Als Psychologin fand sie keinen Job. Ein Fotoatelier durfte sie nicht aufmachen. Al-Adschrusch blieb zwölf Stunden in Gewahrsam. „Es hätte schlimmer kommen können“, sagt sie heute.

Königliches Dekret

Ab Juni sollen Frauen sich auch ans Steuer setzen dürfen. Als die Nachricht vom königlichen Dekret um die Welt ging, wurde vor allem der junge Thronfolger gefeiert. Der erst 32 Jahre alte Kronprinz Mohammed bin Salman (zweites kleines Bild von unten) gilt als Triebfeder der Erneuerung. MbS, wie er in der Monarchie genannt wird, ist Saudi-Arabiens eigentlicher Herrscher – nicht der König. Der altersschwache König Salman brachte ihn als Nachfolger in Stellung. Und ließ ihn ungeheure Macht anhäufen.

In Deutschland warnte der Geheimdienst früh vor MbS’ Temperament. Als Verteidigungsminister ist er für die Eskalation im Jemen-Krieg seit 2015 verantwortlich. Er gilt als Drahtzieher hinter der Blockade des Nachbarstaates Katar und einer Regierungskrise im Libanon im vergangenen Jahr. Auch der Konflikt mit dem Erzfeind Iran schwelt.

Innenpolitisch hat er die Energie und den Machthunger, um gigantische Reformen anzustoßen, die vor allem das wirtschaftliche Überleben Saudi-Arabiens sichern sollen. Gleichzeitig neigt sich die Geduld der Saudis unter 30, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, dem Ende zu. Viele haben im Ausland studiert. Sie nutzen soziale Medien, sind Teil der Globalisierung.

In Dschidda, der Metropole am Roten Meer, ruft ein Muezzin zum Gebet. Imad Mudschallid drischt auf das Schlagzeug und übertönt den Gesang. Es war vor vielen Jahren beim Autofahren, als er ein Gitarrensolo hörte, das sein Leben änderte. Er wollte mehr. Imads Bruder, ein Flugbegleiter, brachte ihm Kassetten aus dem Ausland mit. Brian Adams und die Scorpions. Später Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath. Ende der 1990er Jahre wurde das Internet für Imad das Fenster zur Welt. Er tippte erstmals den Bandnamen Metallica in eine Suchmaschine. Die Vielfalt, die Genres und Subgenres überwältigten ihn. Musik –aus dem öffentlichen Leben in Saudi-Arabien weitgehend verbannt –war für ihn nicht nur Musik.

Doch dem Glück, das er im Metal fand, stand die Brutalität des Systems gegenüber. Immer wieder wurde Imad von der Religionspolizei befragt. „Ich habe mich gefühlt wie ein Krimineller“, sagt er. Eine seiner Bands, mit der er in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten auftrat, nannte er Wasted Land, Verschwendetes Land. In Saudi-Arabien spielte er Untergrund-Konzerte. Bis ein Abend den Schock brachte. In einer Wohnanlage in Riad flogen sie 2010 auf. Ein Metal-Konzert war im Gang, als die Religionspolizei kam. Die beiden Organisatoren, Bekannte Imads, saßen Monate in Haft, die Peitsche schlug 300 Mal auf ihre Körper. Danach war das Leben in der Szene erloschen.

Das echte Leben spielte sich in Saudi-Arabien lange Zeit nur hinter verschlossenen Türen ab. Türen wie der von Jasmin Gahtani (kleines Bild unten), deren Haus wegen eines Grunge-Konzerts vergangenes Jahr überfüllt war. Sie trägt blaue Chucks und löchrige Jeans, im Kinderzimmer hinter ihr hangeln ihre Zwillinge an einer Kletterwand. Seit der Scheidung von ihrem Mann kümmert sich die 39-Jährige allein um die Kinder. Auch im Königreich nichts Ungewöhnliches mehr. Saudi-Arabien hätte sie schon lange verlassen können, aber Auswandern sei jetzt kein Thema mehr. Es sei die Zeit, um zu bleiben, sagt Jasmin Gahtani, die Kletterkurse für Frauen gibt.

Es sind die jungen Leute mit dem Wunsch nach Freiheit, die die Machtbasis von Prinz Mohammed bilden. Zudem braucht MbS Frauen als Arbeitskräfte und eine Geld bringende Unterhaltungsindustrie für den Aufbau der Privatwirtschaft.

Gegen Klerus und Eliten

Wie weit der Umbruch gelingt, weiß niemand. Klar ist nur, dass es keine politischen Zugeständnisse geben soll: Die Macht des Königs bleibt absolut. Gleichzeitig wendet MbS sich gegen das Bündnis der Herrscherfamilie Al-Saud mit den Wahhabiten, den Vertretern einer der radikalsten Ausprägungen des Islam. Der Pakt mit den Geistlichen ist Grundpfeiler Saudi-Arabiens.

Für Mohammed bin Salman ist es ein gefährliches Spiel. Die Kleriker, die Alten, die Eliten, die verzweigte Königsfamilie: Es gilt als sicher, dass viele nicht begeistert sind, dass ein Königssohn wie aus dem Nichts aufkreuzt und das Land umsteuert. Doch öffentlicher Widerstand ist bisher nicht sichtbar. Auch weil der Kronprinz jeden Dissens erstickt. Als er Hunderten Geschäftsleuten, Würdenträgern und sogar Prinzen Korruption vorwarf, trieb er sie monatelang im Ritz-Carlton in Riad zusammen. Das Hotel wurde als luxuriösester Knast der Welt bekannt.

Die Eliten halten sich deshalb noch bedeckter als sonst. Mit Journalisten zu sprechen, ist für viele zu riskant, keiner möchte den Unmut des Prinzen wecken. Niemand wolle „der Nächste“ sein, sagt einer auf dem Flur eines Ministeriums.

Imad Mudschallid will seine Chance nutzen, um Musik ins Königreich zu holen. In seiner Schublade hat er eine Liste mit Bands, die er für ein Konzert zu seinem Geburtstag im November einladen würde. Sie werden kommen. Ganz sicher.

