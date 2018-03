Scharfe Kritik aus Deutschland

Der Iran hat deutsche Kritik an seiner Rolle im Nahostkonflikt zurückgewiesen. „Das Problem in der Region ist nicht der Iran, sondern das zionistische Regime (Israel) mit seinen Aggressionen“, erklärte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi gestern. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte den Iran am Montag aufgefordert, seine „aggressive Haltung gegenüber Israel“ aufzugeben. Er warf Teheran vor,

...

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.02.2018