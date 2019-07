Schlafen fällt leichter, aber die Angst bleibt

Der Putschversuch im Juli 2016 machte die Anhänger der Gülen-Bewegung in der Türkei über Nacht zu Staatsfeinden. Viele von ihnen flohen nach Deutschland. Vier Männer erzählen von ihren Erlebnissen.

Der Lehrer kann genau nachlesen, was der Staat über ihn weiß. Welche Zeitschriften er abonniert hat. Welche Schulen seine Kinder besucht haben. Bei welcher Bank er sein Konto hat. Für welche Organisationen er gespendet hat, auch die kleinsten Beträge. All diese Informationen füllen das Dossier, das der türkische Staat über ihn angelegt hat. Der Lehrer blättert durch den dicken Stapel und schüttelt den Kopf. „Das alles war der Anlass, mich als Terrorist einzustufen.“ Zum Staatsfeind ist der Lehrer praktisch über Nacht geworden. Vom 15. auf den 16. Juli 2016 versuchten Teile des türkischen Militärs, die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan aus dem Amt zu befördern. Der Putsch misslang – und Erdogan nahm ihn zum Anlass, gegen seine Gegner vorzugehen. Als Drahtzieher machte er den Prediger Fethullah Gülen aus.

Zu dessen Anhängern zählen auch der Lehrer und drei weitere türkische Staatsbürger, die nun in einem Besprechungsraum am Weinheimer Bahnhof sitzen. Fatih Kaya hat sie zusammengebracht. Der Mannheimer ist Regionalvorsitzender der „Gesellschaft für Dialog“, eines Zusammenschlusses deutsch-türkischer Akademiker, die unter anderem Flüchtlingen aus der Türkei helfen, hierzulande Fuß zu fassen. Auch die vier Männer sind in den vergangenen Jahren nach Deutschland geflohen – und in der Metropolregion gelandet. Ihre Namen wollen sie nicht nennen. „Wir haben Angehörige in der Türkei. Die wollen wir nicht in Gefahr bringen.“

Polizei setzt Familie unter Druck

Einer von ihnen war Wissenschaftler an einer Universität. Der Putsch habe ihn in Angst versetzt, erzählt er – weil er ahnte, dass Erdogan gegen die Gülen-Bewegung vorgehen würde. Monatelang versteckte er sich in einer Wohnung. Bei ihm zu Hause tauchte währenddessen mehrmals die Polizei auf, setzte Frau und Kinder unter Druck. Letztlich flüchtete der Mann mit Hilfe von Schleusern über den Grenzfluss Meric Nehri nach Griechenland. Seiner Familie wollte er den gefährlichen Weg nicht zumuten. Doch seine Frau geriet nach seiner Flucht ins Visier der Behörden, sie darf die Türkei nicht verlassen und nicht zu ihm kommen. Den türkischen Pass eines Sohnes, der in Asien studiert, hat die Regierung nicht verlängert – er sitzt dort nun fest. Die Familie ist zerrissen.

Ein 32-Jähriger aus dem Westen des Landes hat es dagegen geschafft, seine Frau und Kinder zu sich in den Odenwald zu holen. Vorher habe er allerdings Schreckliches durchgemacht, erzählt er. Der Nachhilfelehrer wurde im Oktober 2016 bei einer Straßenkontrolle verhaftet. Er landete im Gefängnis, musste sich die Zelle mit elf anderen Insassen teilen. Wasser habe es nur drei Mal am Tag zu den Mahlzeiten gegeben. Sie schliefen nacheinander auf dem Boden, weil liegend nicht für alle Platz war. Der 32-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Doch eine Besonderheit des Rechtssystems verhalf ihm zur Flucht: Ein höheres Gericht muss eine solche Strafe bestätigen – bis es so weit ist, kommt der Verurteilte auf freien Fuß. Diese Zeit nutzte er, um nach Griechenland zu fliehen.

Es sind Geschichten, die von Deutschland aus nicht nachzuprüfen sind. Aber sie passen ins Bild: Präsident Erdogan hat die Anhänger Gülens zur Terrororganisation erhoben – weil er sicher ist, dass sie hinter dem Putschversuch stecken. Gülen-Anhänger hatten im türkischen Staat viele Posten besetzt – in Verwaltung, Militär, vor allem im Bildungsbereich. Inzwischen soll die Erdogan-Regierung Zehntausende Menschen verhaftet haben. Der Wissenschaftler muss fast lachen, als er sagt: „Die Häftlinge in der Türkei haben derzeit im Schnitt einen höheren Bildungsstand als die Gesamtbevölkerung.“

Flucht nach Deutschland

Allerdings wissen auch deutsche Behörden nicht so recht, wie sie die Gülen-Bewegung einschätzen sollen. Hierzulande hatte Hizmet, wie sich die Bewegung selbst nennt, schon vor dem Putsch ein Netzwerk aus Unternehmen, Vereinen, Schulen, Nachhilfeeinrichtungen aufgebaut. Nach Meinung vieler Experten steht Hizmet für eine eher konservative Auslegung des Islam. Immer wieder gab es in Deutschland Forderungen, das Netzwerk vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Gülen wird der Aufruf „Baut Schulen statt Moscheen“ zugeschrieben. Der Lehrer sagt es so: „Wir sind in dieser Bewegung, weil wir fest daran glauben, dass sie etwas Gutes für die Menschen bewirkt. Wir haben nie etwas Ungesetzliches getan.“

Staatliche Verfolgung hat auch der Vierte in der Runde erlebt: Der Ingenieur wurde nach dem Putsch zu seinem Vorgesetzten gerufen. Man erklärte ihm: Entweder er kündige selbst oder man müsse ihn als Terroristen denunzieren. Der Mann ging aus freien Stücken, wurde aber wenig später verhaftet. Monatelang saß er im Gefängnis, Gerichtsverhandlungen dauerten manchmal keine Minute. Hinter dem Rücken wurde ihm angedeutet: Wenn er weitere Namen von Gülen-Anhängern nenne, könne er raus. Doch er weigerte sich. 19 Monate Untersuchungshaft und acht Verhandlungstermine später fiel das Urteil: Auch für ihn sechs Jahre und drei Monate Haft, auch er nutzte die Zeit, in der ein höheres Gericht das Urteil bestätigen sollte, zur Flucht. Die Wege aller vier führten nach Deutschland. In Griechenland, Albanien oder Bosnien könne man sich nicht sicher fühlen, sagen sie: Dort komme es zu Entführungen, bei denen Gülen-Anhänger in die Türkei gebracht werden. Aber fühlen sie sich jetzt sicher? Der Wissenschaftler lächelt und streckt die Arme in die Höhe. „Wir schlafen hier sehr tief.“

Vertrauen in Rechtsstaat

Doch die Erleichterung ist das eine. Das andere ist die Angst, die nicht geht. Angst um die Familien und Freunde in der Türkei. Der Lehrer und der Wissenschaftler haben Frauen und Kinder nicht mit nach Deutschland nehmen können, nun können diese nicht mehr aus der Türkei ausreisen. Der Bruder des 32-Jährigen sitzt in Haft. „Es gibt immer noch viel Leid und menschenunwürdige Bedingungen in den Gefängnissen“, sagt er.

In Deutschland sei das anders. „Wir vertrauen dem Staat hier voll“, sagt der Nachhilfelehrer. „Aber wir sind vorsichtig.“ Auch hierzulande sollen Listen mit Gülen-Anhängern kursieren, auch hierzulande soll es vorkommen, dass Flüchtlinge von Türken denunziert werden, die der Erdogan-Partei AKP nahestehen. Der Lehrer und der Wissenschaftler wohnen in Weinheim. Nach Mannheim fahren sie trotz der großen türkischen Community dort nur selten. Eine Moschee der staatlichen türkischen Religionsbehörde Ditib besuchen sie nicht. Wenn der Lehrer an seinem Arbeitsplatz Landsleuten etwas über sich erzählen soll, sagt er höchstens, aus welcher Stadt er stammt.

Der Lehrer ist vor allem dankbar, das erwähnt er mehrmals. Dankbar, dass er hier sein darf. Dankbar, dass sich diese Zeitung für seine Geschichte interessiert. Wie die anderen glaubt er nicht, dass sich die politische Situation bald ändern wird und er in die Türkei zurückkehren kann. Er hat hier Arbeit gefunden. Vor allem habe er Vertrauen in den Rechtsstaat. In seinem ganz persönlichen Fall ist das nicht selbstverständlich: 80 Prozent der Asylanträge von Menschen, die wegen der Verfolgung der Gülen-Bewegung geflohen sind, werde in Deutschland zugestimmt, schätzt Fatih Kaya.

Bei dem Lehrer war das bisher nicht so. Beim ersten Mal wurde der Antrag abgelehnt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019