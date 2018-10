Schutz durch Technik

Eine Tür ist mit einer Backstein-Fototapete verkleidet. © dpa

Mit Sendern, optischen Täuschungen auf Türen und komplexen Schließmechanismen versuchen Pflegeheime in Hessen Demenzkranke am Weglaufen zu hindern.

Die sogenannten Wegläufer gehörten zum Alltag in den Einrichtungen, sagt Hubert Röser, Sprecher des Bundesverbands Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad). Die Demenzkranken können sich bei der Flucht selbst gefährden. „Personen mit Weglauftendenz dürfen aber nicht eingesperrt werden, Heime sind keine psychiatrischen Einrichtungen“, erklärt Röser.

Sender im Armband

Die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen setzt im nordhessischen Hofgeismar beispielsweise auf aufgeklebte Löcher vor Notausgängen und Fototapeten auf Türen. Auch Mittel wie Peilsender seien „ethisch in Ordnung, weil es die Möglichkeit erhöht, jemanden gehen zu lassen und ihn wiederzufinden“, erklärt Heimleiter Klaus Vering. Eingesetzt werden dürfen solchen Mittel nur mit richterlicher Genehmigung.

Eingesetzt werden unter anderen Chips in Schuhen, die auf einer speziellen Matte am Ausgang einen Schwesternruf auslösen. Eine andere Variante sind uhrenähnliche Armbänder, die einen GPS-Sender enthalten oder Sender, die in die Taschen der Kleidung gesteckt werden. Doch hundertprozentig sicher ist die Technik nicht: Demenzkranke könnten den Sinn solcher Gegenstände durchaus erkennen, sagt Klaus Vering, Heimleiter bei der Altenhilfe Hofgeismar: „Wenn ich Glück habe, behält er sie, wenn ich Pech habe, wirft er sie weg.“ Wie viele „Wegläufer“ es in Hessen pro Jahr gibt, ist unklar. Viele Versuche enden schon nach wenigen Metern. Zuletzt galten 54 Menschen im Alter über 60 Jahre in Hessen als vermisst. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.11.2018