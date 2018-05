Schutzschirm für persönliche Daten

Anzeige

Mit wenigen Klicks schaffen es die Nutzer jetzt, Werbung aus ihrem sozialen Netzwerk zu verbannen. Juristin Christine Steffen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagt: „Verbraucher können neuerdings ohne Begründung Widerspruch einlegen gegen die Verwendung ihrer Daten für Direktmarketing.“ Der Begriff bezeichnet unter anderem Anzeigen, die einzelnen Nutzern individuell zugesandt werden, nachdem Facebook oder andere Firmen die jeweilige Kommunikation ausgewertet haben. Dadurch wissen die Unternehmen beispielsweise, wer gerne in welche Länder reist oder sich für Gitarren interessiert. Solche Werbung lässt sich mittlerweile blockieren, indem man die persönlichen „Einstellungen für Werbeanzeigen“ ändert.

Recht auf Vergessenwerden

Bürger haben bessere Chancen, Informationen über sich, die sie für schädlich halten, aus dem Internet zu tilgen. Bisher ist es kompliziert, langwierig und manchmal unmöglich, unvorteilhafte Partyfotos, Informationen über Jahrzehnte zurückliegende Rechtsstreitereien oder Lügen zu löschen. „Eine entscheidende Neuerung stellt das ,Recht auf Vergessenwerden‘ dar“, sagt Christian Gollner, Jurist bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Auf Wunsch der Betroffenen muss beispielsweise Google dann nicht nur Privatfotos aus seine n eigenen Suchergebnissen entfernen, sondern auch den Seitenbetreiber, von dem das Bild ursprünglich stammt, über dieses Anliegen informieren.“

Stärkerer Wettbewerb

Neu ist auch das Recht auf Umzug mit allen Daten von einer Firma zur anderen. Wer etwa Whatsapp verlassen will, kann bei dem Unternehmen nun die Herausgabe der kompletten Kommunikation und Kontaktliste verlangen. Das gibt Kunden die Möglichkeit, zu konkurrierenden Nachrichtendiensten umzuziehen und belebt im besten Fall die Konkurrenz. Aus Branchen wie der Telekommunikation und Stromversorgung ist dieses Verfahren schon bekannt. Vielleicht können so auch soziale Netzwerke entstehen, die bisher gegen Facebook null Chancen hatten. Ob Wechsel in der Praxis wirklich so problemlos sind, muss sich erst zeigen – denn die Datenschutz-Grundverordnung liefert dazu keine genauen Regeln.

Wohin sich Bürger wenden können

„Ansprechpartner für die Verbraucher sind immer zuerst die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer“, sagt Jurist Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (Adressen siehe rechts). Bei Bedarf leiten diese die Anliegen an andere Stellen weiter. „Im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung haben wir kräftig Personal aufgestockt“, teilt Stefan Brink, baden-württembergischer Landesbeauftragter für den Datenschutz, mit. 2017 waren es acht zusätzliche Stellen, mit dem Haushalt 2018/19 sollen zwölf weitere folgen. Brinks Behörde hat rund 60 Mitarbeiter und ist für mehr als 400 000 Unternehmen in ganz Baden-Württemberg zuständig. Deshalb seien Initiativkontrollen abseits der Großunternehmen sehr unwahrscheinlich, so Brink. Hinweise auf „eklatante Missstände“ würden aber streng verfolgt.

Natürlich ist es Verbrauchern möglich, sich auch direkt an Unternehmen zu wenden. Allerdings sollte man Geduld haben: Die Verfahren können sich in beiden Fällen in die Länge ziehen.

Teure Verstöße

Die EU hat die Geldstrafen erhöht – um zu unterstreichen, wie wichtig ihr die Daten der Bürger sind. Verstößt ein Unternehmen schwerwiegend gegen die neue Datenschutz-Grundverordnung, können die Datenschutzbehörden Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro verhängen oder aber vier Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes eines Unternehmens – je nachdem, welcher Betrag höher ist. Unternehmen und auch Vereine müssen die Datenschutzerklärung auf ihrer Internetseite erneuern. Ist diese Erklärung der Firma oder des Vereins fehlerhaft, kann es zu Abmahnungen durch spezialisierte Anwälte kommen. Die Kosten können schnell 1000 Euro oder mehr betragen.

