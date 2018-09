Schwere Krise nach Abschuss

Schlechte Stimmung herrscht zwischen Moskau und Jerusalem nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeugs vor der syrischen Küste. Das Flugzeug war bei einem Angriff israelischer Kampfjets angeblich gezielt in die Schusslinie syrischer Luftabwehrraketen getrieben worden, wie in Moskau vermutet wird. Alle 15 Crewmitglieder starben bei dem versehentlichen Beschuss durch den Alliierten. In einem Telefonat des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu mit seinem Amtskollegen in Jerusalem Avigdor Lieberman drohte Schoigu mit einer „angemessenen Reaktion“ auf diese „feindliche Provokation“. Israels Armee bedauerte gestern den Tod der Russen. Die Verantwortung dafür trage die syrische Regierung, außerdem seien „Iran und die Hisbollah Partner bei diesem bedauerlichen Zwischenfall“.

Netanjahu braucht Russland

Der Eklat ist für Israel denkbar ungünstig. Regierungschef Benjamin Netanjahu setzt auf den Einfluss Moskaus, um eine dauerhafte Stationierung iranischer Militärs in Syrien zu verhindern. Russische und iranische Truppen kämpfen im Bürgerkrieg gemeinsam mit der syrischen Armee gegen die Rebellen.

Russlands Präsident Wladimir Putin machte Netanjahu den Vorschlag, die Revolutionsgarden nur in einem Abstand von 60 bis 70 Kilometer Entfernung zur Grenze der von Israel annektierten Golanhöhen zu lassen. Ne-tanjahu drängt auf einen kompletten Abzug der Iraner aus Syrien. Rund 200 Mal soll Israels Luftwaffe in zwei Jahren in Syrien angegriffen haben.

Ziel waren vor allem Konvois mit Waffenlieferungen an die schiitische Terrororganisation Hisbollah im Libanon sowie syrische Luftwaffenstützpunkte, die auch vom iranischen Militär genutzt werden. Syrienexperte Eyal Sisser von der Universität Tel Aviv hegt aber kaum Hoffnungen, dass die Iraner zum Abzug aus Syrien zu bewegen sind. Teheran habe Unsummen in der Vergangenheit in diesen Krieg gesteckt, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018