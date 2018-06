Screening und Mammografie

Anzeige

Screening bedeutet in der Medizin, dass allen Menschen einer Altersgruppe eine bestimmte Untersuchung angeboten wird. Durch die Untersuchung sollen die Menschen gefunden werden, die eine Krankheit wie zum Beispiel Brustkrebs bereits in sich tragen, ohne etwas davon zu spüren. Ziel ist, diese Krankheit so früh zu erkennen, dass sie besser behandelbar ist als vorher. Keine Screeningmethode gibt aber die Garantie, dass Krebs frühzeitig erkannt und geheilt wird.

In Deutschland wurde das Mammografie-Screening 2009 bundesweit nach Vorbildern wie den Niederlanden eingeführt. Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren werden alle zwei Jahre schriftlich zur Teilnahme eingeladen, das sind rund 5,5 Millionen Frauen. Gut 2,8 Millionen von ihnen nehmen das Angebot an. her