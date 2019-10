Seenotrettung im Mittelmeer

© picture alliance/dpa

Claus-Peter Reisch (58) wächst in München auf. In Starnberg lernt er in jungen Jahren segeln.

Reisch macht erst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, dann im Sanitär- und Heizungsgroßhandel.

2015 fasst er den Entschluss, sich in der Seenotrettung zu engagieren – nach einem Urlaub in Griechenland. Auf seine erste Mission geht er im April 2017 an Bord der „Sea-Eye“.

Die Erfahrungen auf hoher See hat Reisch als Buch veröffentlicht. „Das Meer der Tränen“ ist im riva Verlag erschienen. ble (BILDer: dpa)