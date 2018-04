Sehnsucht nach Freiheit und Wohlstand

Anzeige

Kontrolle der Medien

Bisher schaffen es die kubanischen Behörden, jene Seiten im Netz zu blockieren oder deren Zugang zu erschweren, die sich kritisch mit der kubanischen Innenpolitik beschäftigen. Die schöne neue digitale Welt der Kubaner ist eine kontrollierte. Doch wie lange Kuba es gelingt, seinen Bürgern jene Wahrheiten vorzuenthalten, die der Staat und die Partei für die falschen halten, bleibt abzuwarten. Auch hier hat Kubas Staatsmacht vorgesorgt und die eigene Medienlandschaft für die sozialen Netzwerke und die neuen Medien vorbereitet. Kubas Revolution – so war der Plan – soll schon im Netz sein, wenn auch alle seine Bürger dort endlich ankommen.

In dieser Woche soll der Machtwechsel über die Bühne gehen. Nach 59 Jahren Fidel und Raúl Castro soll Miguel Díaz-Canel (57) zur politischen Nummer eins gekürt werden, wenn es auf den letzten Drücker nicht noch eine Überraschung gibt. Ein Generationswechsel und eine Zäsur für die kubanische Politik. Díaz-Canel wird sich mit der nun heranwachsenden neuen kubanischen Internetgeneration auseinandersetzen müssen. Für Kuba ist das Internet im internationalen Vergleich tatsächlich Neuland.

Private Initiativen

Auf den militärisch ausgebildeten Ideologen warten große Herausforderungen. Trotz vorsichtiger Liberalisierung der kubanischen Planwirtschaft ist das ökonomische Modell Havannas rückständig. Dort, wo mit Hilfe privater Investoren Geld fließt, wandelt sich das Bild der Insel. Besonders deutlich wird das auf der Uferpromenade Havannas. Dort wechseln sich frisch renovierte Bars und Clubs mit heruntergekommenen Spelunken ab.

Restaurierte Hotels in Havannas Altstadt sind kleine Schmuckstücke. Das wirft Fragen auf, warum die privaten Initiativen nicht auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden. Und genau das ist ein Problem. Denn zwischen dem Lebensstil, den die Devisen bringenden Touristen pflegen, und der harten kubanischen Realität liegen Welten. In den Touristenorten gibt es frisches Obst, Fleisch und Gemüse, das für den Durchschnittskubaner kaum bezahlbar oder erst gar nicht zu haben ist. Der Tourismus schafft eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Jene, die „Zugang“ zu den Touristen haben, über Trinkgelder oder Rechnungen an Dollars oder Euros kommen, sind die großen Gewinner. Wie die Betreiber der legendären Oldtimer, die über Havannas Straßen rollen, oder die Inhaber der Restaurants.

Der Staat weiß nicht so recht mit den Gewinnern umzugehen. José Daniel Ferrer (47), eine der wichtigsten Figuren der kubanischen Opposition, berichtet im Gespräch mit dieser Zeitung von Repressionen gegenüber selbstständigen Unternehmern. „Die Unterdrückungsmechanismen haben in den letzten zehn Jahren sogar zugenommen“, behauptet Ferrer. Er selbst saß vor Jahren wie viele andere Oppositionelle im Gefängnis.

Der boomende Tourismus stellt für Kubas Ideologen eine Zerreißprobe da: Die Planwirtschaft weiter aufzugeben und mehr private, also kapitalistische Initiativen zu wagen, wäre eine Alternative. Aber war nicht der Kapitalismus der Feind der Revolution und bringt nicht eben dieser Kapitalismus die rasantesten und sichtbarsten Veränderungen mit sich?

Reformen, Veränderung, Wandel

Es sind diese Worte, die Kubas Führung so nervös machen: Reformen, Veränderungen, Wandel. Auf all das reagieren Kubas Spitzenfunktionäre extrem gereizt. „Erwarten Sie nicht, dass Kuba auch nur einen Millimeter von seinen Prinzipien abweicht oder aufhören wird, den Sozialismus aufzubauen“, sagte Kubas Außenminister Bruno Rodriguez am Rande des Amerika-Gipfels in Lima. Eine klare Ansage an all jene Kräfte, die sich mit dem personellen Wechsel auch eine inhaltliche Neuausrichtung versprechen.

Entsprechend teilnahmslos reagiert die Bevölkerung. Der vor allem im Ausland gelesene regierungskritische Blog „14ymedia“ sieht die Kubaner den eigentlich bevorstehenden historischen Wechsel mit Apathie verfolgen.

Vor ein paar Wochen haben drei katholische Priester den scheidenden Staatspräsidenten Raúl Castro, den die Opposition einen Despoten nennt, zu „Wahlen in Freiheit“ aufgefordert. Die Geistlichen kritisierten die „Abwesenheit des Rechtsstaats“. Die kubanische Revolution vor sechs Jahrzehnten sei notwendig gewesen, schrieben die Priester. Doch durch die Institutionalisierung der kommunistischen Partei als einzige zugelassene politische Kraft sei es niemals erlaubt worden, auch eine andere Stimme zu hören. Dieser totalitäre Stil habe alle Schichten der Gesellschaft durchdrungen. Daraus folge, dass sich die Kubaner nicht mehr trauten, öffentlich ihre Meinung zu sagen.

„Die Kubaner wissen, dass sie keine Meinungsfreiheit haben, die passen auf, zu sagen, was sie denken, und fühlen, weil sie mit Angst leben.“ Kubas Oppositionspolitiker Ferrer glaubt, dass sich der neue Mann an der Spitze nur mit einem Öffnungskurs halten kann: „Tut er das nicht, wird ihn die kubanische Bevölkerung irgendwann davonjagen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018