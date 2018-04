Anzeige

In Umfragen geben mehr als 70 Prozent der jungen Senegalesen an, sie wollten ihr Land verlassen. Nicht alle tun es, aber die Sehnsucht nach mehr Wohlstand, einer Perspektive, einem interessanten Job ist groß. Geträumt wird auch von dem Ansehen, das Auswanderern in der Heimat gewiss ist – wenn sie Erfolg haben. Ansonsten droht ein Gefühl der Schande.

„Migration erklärt sich nicht nur aus Not und Elend, sondern aus Hoffnung und Entdeckergeist“, sagt der Migrationsforscher Papa Demba Fall, der an der Universität Cheikh Anta Diop in Dakar unterrichtet. „Unsere jungen Leute verfolgen die Bundesliga und die Premier League, sie wollen in Oxford oder Heidelberg studieren. Und danach auch etwas mit ihren Diplomen anfangen können.“

Land am Atlantik Senegal wurde 1960 von Frankreich unabhängig und ist seither eine präsidentielle Demokratie. 90 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum sunnitischen Islam, und insbesondere die Bruderschaft der Muriden hat großen Einfluss im Land. Senegals Kulturszene aus Musikern, Autoren, Regisseuren und Künstlern ist lebhaft – in Dakar findet eine Kunstbiennale statt. Hauptsprache des Landes ist Wolof neben der Amtssprache Französisch. malo

Migration als Wirtschaftsfaktor

Auch gilt Migration als wichtiger Wirtschaftsfaktor: Rund zehn Prozent des senegalesischen Bruttoinlandsproduktes – also über eine Milliarde Euro– ist Geld, das die Diaspora aus dem Ausland schickt und mit dem Infrastrukturen finanziert werden. Es ist durchaus im Interesse der Regierung, wenn Menschen anderswo Erfolg haben.