„Sehr verantwortungsvolle, richtungsweisende Rolle“

Woran machen Sie das fest?

König: Ganz einfach: dass es eine Einigung zwischen CDU und CSU gegeben hat. Frau Kramp-Karrenbauer hat ja dazu beigetragen, dass es zum Ausgleich kam.

Welche Bedeutung hat die Zuhör-Tour für Kramp-Karrenbauer?

König: Eine Zuhör-Tour verfolgt zumindest zwei Ziele, zum einen – wie der Name sagt – der Informationsaufnahme von Wähler- und Mitgliedermeinungen über die Themen, die diese bewegen. Zum anderen der Vermittlung des Gefühls bei den Wählern und Mitgliedern der CDU, dass „die da oben“ auf sie hören.

Glauben Sie, dass Kramp-Karrenbauer die CDU in ein ruhigeres Fahrwasser führen kann?

König: Es sieht momentan nicht danach aus. Denn wenn die AfD weiterhin Erfolge feiert, dann wird sich die Frage nach der richtigen CDU-Strategie eher zuspitzen.

Und? Wie könnte die Ihrer Meinung nach aussehen?

König: Das ist die Gretchenfrage. Denn wenn ich als Partei x Prozent Wählerstimmen rechts gewinne, verliere ich wiederum y Prozent links oder in der Mitte. Davon würden in Deutschland dann vermutlich die Grünen und die SPD profitieren.

Die Generalsekretärin und die Bundeskanzlerin verstehen sich sehr gut. Könnte die Nähe zu Angela Merkel, die ja durchaus umstritten ist, gefährlich für Kramp-Karrenbauers politische Zukunft werden?

König: Frau Kramp-Karrenbauer gehört zu den wenigen in der Parteispitze, die Amtserfahrung mit einer breiten Unterstützung in der Partei vereinen. Allerdings sieht es momentan nicht danach aus, dass Frau Merkel an eine Nachfolge denkt. Es bleibt also noch genug Zeit für Frau Kramp-Karrenbauer, ihr eigenes Profil in voraussichtlich unruhigen CDU-Zeiten zu schärfen.

Wie geht es Ihrer Meinung nach mit den Christdemokraten weiter?

König: Das ist eine sehr spannende Frage, und der europäische Vergleich zeigt die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten auf. In Großbritannien etwa hat der Konflikt über diese Frage nicht nur zur Spaltung der konservativen Partei, sondern auch zum Austritt aus der Europäischen Union geführt. In anderen Ländern wie in Österreich sind diese national-populistischen Kräfte Teil der Regierung geworden oder haben – wie in Polen, Ungarn und Italien – die Regierung komplett übernommen. Andere wiederum konstituieren Minderheitsregierungen – das sind allesamt Beispiele, die zeigen, was für die Zukunft der CDU alles möglich ist.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018