Serie an Übergriffen

Anzeige

Im Jahr 2006 wurde der 25-jährige Ilan Halimi, Sohn einer Familie marokkanischer Juden, von der „Gang der Barbaren“ entführt, wochenlang gefoltert und schließlich ermordet; seine Peiniger hatten versucht, von seiner Familie Lösegeld zu erpressen. Im Frühjahr 2012 erschoss der Islamist Mohamed Merah nach dem Mord an drei Soldaten in einer jüdischen Schule in Toulouse drei Kinder und einen Rabbiner.

Kurz nach dem Attentat auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 wurden bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Paris vier Menschen getötet. Im Januar dieses Jahres gab es im Pariser Vorort Sarcelles, der wegen seiner großen jüdischen Gemeinde „Klein-Jerusalem“ genannt wird, kurz hintereinander Angriffe auf der Straße auf ein 15-jähriges Mädchen und einen achtjährigen Jungen, die jeweils sichtbar jüdische Zeichen trugen.

Verschärft habe sich die Situation ab den 2000er Jahren infolge der Zweiten Intifada: Der Nahostkonflikt fand einen Widerhall mit gewalttätigen Zusammenstößen am Rande von Demonstrationen. Mit den Terroranschlägen der vergangenen Jahre verschlechterte und verschlechtert sich die Stimmung weiter. olz