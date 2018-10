Sinkende Pegelstände lassen Frachtkosten steigen

Wegen der extremen Trockenheit führt der Rhein auch in Mannheim so wenig Wasser wie noch nie. Güterschiffe dürfen nur noch leicht beladen werden, Transporte werden teurer.

Genau 88 Zentimeter – einen so niedrigen Pegelstand wie gestern hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) für den Rhein in Mannheim noch nie gemessen. Der historische Tiefstwert aus dem Jahrhundertsommer 2003 (92 Zentimeter) ist unterboten, der Mittelwert der vergangenen Jahre von etwa drei Metern viele Regentage entfernt.

Zwar fahren trotzdem weiterhin Schiffe. Fahrverbote gibt es nur bei Hochwasser. Doch die Frachter dürfen bei Weitem nicht mehr so schwer beladen werden, da sie sonst auf Grund laufen könnten. Schließlich taucht ein gängiges, gut 100 Meter langes Rhein-Frachtschiff – schon wenn es leer ist – etwa 60 bis 80 Zentimeter tief ins Wasser ein. Mit Zuladung wird es somit rasch eng mit der berühmten „Handbreit Wasser unterm Kiel“, die sich Seeleute untereinander wünschen. Nur noch etwa ein Drittel der üblichen Ladung könne derzeit transportiert werden, sagt Roberto Spranzi von der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. Die Folgen: Lieferengpässe und steigende Preise. Wegen der hohen Nachfrage nach zusätzlichen Schiffen hätten sich die Frachtkosten teilweise vervierfacht.

Acht Prozent Marktanteil

„Wir bekommen das Niedrigwasser leider sehr zu spüren“, sagt Dirk Sauter, Geschäftsführer des Schrott-Verwerters Schrott Wetzel GmbH in Mannheim. Bis zu 20 000 Tonnen davon verschifft das Unternehmen üblicherweise pro Monat an die Kundschaft etwa aus der Stahlindustrie. Doch das letzte Schiff, das Schrott abgeholt hat, sei bereits in der vergangenen Woche gekommen, und habe gerade einmal 500 Tonnen mitgenommen. Seither gehe nichts mehr.

Gleichzeitig seien die Frachtpreise auf dem Wasser um das Dreieinhalbfache gestiegen, so Sauter. Und das bleibe am eigenen Unternehmen hängen: „An die Kunden können wir das jedenfalls nicht weitergeben.“ Man bemühe sich nun, auf Straße und Schiene auszuweichen, aber auch hier gebe es kaum noch Kapazitäten. Zudem sei die mögliche Zuladung viel geringer als auf dem Wasserweg.

Binnenschiffe befördern jährlich rund 220 Millionen Tonnen an Fracht. Damit erreichen sie im Wettbewerb mit Lkw und Bahn einen Marktanteil von etwa acht Prozent. Am wirtschaftlichsten fahren die Frachter bei bestimmten Gütern wie schweren Rohstoffen oder Kohle für Kraftwerke, wie das Mannheimer GKM, das derzeit noch von seinen Vorräten zehrt. „Temporäre Engpässe“ bei der Kohleanlieferung könnten so für einen gewissen Zeitraum überbrückt werden, sagt ein Sprecher. Bei anhaltender Trockenheit seien aber Einschränkungen nicht auszuschließen. Gleiches gilt für die BASF in Ludwigshafen, die momentan auf eine größere Anzahl an Schiffen setzt.

Auch Kreuzfahrtschiffe betroffen

Der Rhein ist die mit Abstand wichtigste Wasserstraße Deutschlands, rund 80 Prozent des Schiffsgüterverkehrs laufen hier. Im Moment aber nur sehr eingeschränkt: „Unser Frachtverkehr über den Rhein ist momentan kaum noch der Rede Wert“, sagt beispielsweise ein Sprecher des Mannheimer Spezialisten für Container-Logistik Contargo. „Von unseren 36 Schiffen fahren nur noch drei Kleinere“, erklärt er. Das Risiko, auf Grund zu laufen, sei einfach zu groß geworden. Man bemühe sich stattdessen um einen Transport per Lastwagen oder Zug, doch Termine seien so schwer einzuhalten. Als Folge hätten manche Kunden nicht so dringende Lieferungen zurückgestellt. „Dadurch haben wir weniger zu tun, das kostet uns Umsatz“, so der Sprecher.

Immerhin gibt es auf der anderen Seite auch einen Ausgleich: den Kleinwasserzuschlag, den die Reeder von ihren Kunden als Entschädigung erhalten, wenn sie ihre Schiffe bei Niedrigwasser nicht voll auslasten können. „Das ist schon ein guter Beitrag“, sagt der Contargo-Sprecher, „reicht aber nicht ganz.“ Was jetzt wirklich helfe, sei „ein verregnetes Wochenende“.

Darauf hofft man auch am Mannheimer Hafen, einem der größten Binnenhäfen Deutschlands. „Wir rechnen mit unseren Kunden auf Basis der umgeschlagenen Menge ab“, erklärt Hafenmeisterin Regina Güntert. „Und wenn die sinkt, verdienen wir weniger Geld.“ Natürlich bemühten sich viele Reedereien, die geringeren Lademengen auszugleichen, indem sie mehr Schiffe einsetzten. „Aber es gibt ja nicht unbegrenzt viele davon“, so Güntert. Wie groß die Einbußen für den Hafen genau sind, könne man aber noch nicht beziffern.

Betroffen vom Niedrigwasser ist auch die Personenschifffahrt, die ja nicht ohne Weiteres auf kleinere Schiffe umsteigen kann. Bereits Anfang September war wegen des geringen Pegels in Ludwigshafen ein Kreuzfahrtschiff auf eine Sandbank aufgelaufen, in Mannheim hat ein Schiff kurzerhand seine Fahrt unterbrochen und wartet bis heute auf höhere Pegelstände. „Große Flussfahrt-Reedereien behelfen sich gegenwärtig damit, dass sie Flachwasserstellen per Bus überbrücken“, erklärte Daniel Buchmüller vom Branchenverband IG River Cruise in Basel der „Welt“. Von Normalität will er aber nicht reden: „Der wirtschaftliche Schaden ist beträchtlich.“

