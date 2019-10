So rettet man die Welt – nicht

Vier Wochen lang nachhaltig leben: Das wollte unser Autor bei seinem Experiment. Die Abschlussbilanz fällt allerdings ernüchternd aus. Aufgeben gilt dennoch nicht. Von Martin Geiger

Pauken und Trompeten, Menschen mit Palmwedeln oder wenigstens ein kleiner Regenbogen: Irgendetwas in der Art habe ich insgeheim schon erwartet, als ich am letzten Tag meines Selbstversuchs das Rad im Hof abstelle. Aber es passiert: gar nichts. Vielleicht hätte ich da schon ahnen können, wie unbedeutend meine Bemühungen doch sind. Vor lauter Demut habe ich sogar, Verzeihung, vergessen, mich vorzustellen: Ich bin derjenige, der vier Wochen lang nachhaltig leben wollte. Inzwischen ist das Experiment vorbei, und es wird Zeit für die Abschlussbilanz.

Erfolge

Das schönste Ergebnis ist die Erkenntnis, dass eine nachhaltige Lebensweise in manchen Punkten gar nicht so entbehrungsreich und kompliziert sein muss, wie ich dachte. Manchmal reicht es schon, ein paar Gewohnheiten zu ändern.

Nehmen wir die Sache mit dem Fleisch, zum Beispiel: Darauf weitgehend zu verzichten, erschien mir bis vor Kurzem noch unvorstellbar. Und dann – war’s gar nicht so schlimm! Schließlich gibt es in der Kantine mittags immer mindestens ein vegetarisches Gericht und ein Salatbüfett, das es mit jedem Restaurant aufnehmen kann. Abends schmecken Käse oder diese raffinierten Aufstriche mindestens genauso gut. Das Beste aber ist: Nach fünf vegetarischen Tagen vor einem Schnitzel oder der Pfälzer Dreifaltigkeit aus Bratwurst, Saumagen und Lewerknöpp zu sitzen. Ein Fest!

Keinen großen Unterschied hat die Umstellung übrigens auch für meine Waage gemacht: Sie zeigt nach wie vor 85 Kilo an. Nachhaltigkeit kann also schlank machen, muss es aber nicht. Oder das verdammte Ding ist einfach kaputt.

Beim Resteessen hat sich meine Toleranzgrenze ebenfalls relativ einfach verschieben lassen. Zudem hat die höhere Sensibilität mein Verhalten verändert: Ich kaufe weniger und bewusster ein. Was wiederum die Übersichtlichkeit im Kühlschrank fördert, dem man (ich kann’s selbst kaum glauben) immer noch ansieht, dass ich ihn ausgewaschen und neu eingeräumt habe.

Das Leitungswasser-Trinken hat sich ebenfalls bewährt: Es schmeckt, ist ständig verfügbar, kostet praktisch nichts und erspart mir das lästige Kistenschleppen. Da bleibt genügend Energie, um Milch und Säfte in Glasflaschen zu kaufen. Ein Kollege hat sich sogar von mir anstecken lassen und ist ebenfalls auf Leitungswasser umgestiegen. Venceremos!

Probleme

Das war’s aber auch schon mit der Herrlichkeit. Natürlich bin ich auch an Grenzen gestoßen. Am deutlichsten beim Verzicht aufs Auto – daran bin ich fünf Mal gescheitert. Obwohl das Bahnfahren unterm Strich sogar billiger ist: Der Berechnung des ADAC zufolge kostet mich mein Auto pro gefahrenem Kilometer alles in allem 46 Cent. Macht bei 22 Kilometern von unserer Wohnung in Heidelberg zur Arbeit nach Mannheim pro Strecke 10,12 Euro. Für die S-Bahn zahle ich mit der Bahncard von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof 3,70 Euro. Also etwa ein Drittel!

Aber das Ganze kostet Zeit. Und Nerven. Mit dem Auto brauche ich, der das Glück hat, außerhalb der Stoßzeiten zu fahren, von Tür zu Tür 25 Minuten. Mit Rad und Bahn sind es 51 bis 62. Pro Tag also eine Stunde mehr. Und wer hat die heute schon? Gerade in einer Familie, wo alle Pläne aufeinander abgestimmt sind?

Abgesehen von der scheinbar geringeren Flexibilität. Rein faktisch war das Bahnfahren zwar noch nie so einfach und bequem wie heute. Zumal die S-Bahn Rhein-Neckar (Glückwunsch!) prima funktioniert. In vier Wochen waren meine Züge nur zweimal zu spät dran. Im Stau stehe ich häufiger. Aber es bleibt dieses Gefühl des Abhängigseins. Drei Mal renne ich am Mannheimer Hauptbahnhof die Treppen hoch zum Gleis. Drei Mal sehe ich die S-Bahn noch dastehen. Drei Mal öffnen sich die Türen aber nicht mehr – und ich stehe 20 Minuten dumm rum. Falls Sie kürzlich einen Mann mittleren Alters am Bahnsteig vor Verzweiflung zetern und schimpfen gesehen haben: Das war ich!

Im Vergleich dazu ist das Einkaufen im Biomarkt ein kleineres Problem. Keine Frage, die Preise dort sind höher. Und für manche zu hoch. Aber wir geben so viel Geld aus für Reisen, Elektrogeräte, Klamotten, die wir nie oder fast nie tragen, für alle möglichen und unnötigen Freizeitaktivitäten. Warum muss es dann ausgerechnet bei den Lebensmitteln, also den Mitteln zum Leben, immer billig, billig, billig sein?

Aufgeschoben

Niemand ist perfekt. Und ich bin es erst recht nicht. Darum ist es bei manchen Vorsätzen bei der Absicht geblieben. Beim Thema Wohnen war das absehbar, schließlich lebe ich in einer Mietwohnung. Aber die Sache mit der nachhaltigen Geldanlage klingt überzeugend und wird irgendwann bestimmt noch umgesetzt. Wenn die Steuer gemacht ist, der Keller ausgeräumt und das Kinderzimmer gestrichen. Versprochen!

CO2-Bilanz

Am Tag der Abrechnung sitze ich wieder vor dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. Wieder gebe ich meine Daten ein. Dieses Mal, in freudiger Erwartung und mit einer gewissen Portion Stolz, allerdings andere. Schließlich habe ich vier Wochen lang mit nassen Hosen, abgelaufenem Joghurt, vor allem aber mit mir selbst gekämpft. Den Rechner beeindruckt das jedoch überhaupt nicht. Er spuckt eine Zahl aus, die sich so anfühlt, als spucke er sie mir direkt ins Gesicht: 8,24 Tonnen. So hoch wäre mein CO2-Ausstoß im Jahr, wenn mein Selbstversuch so lange gedauert hätte.

Nur zur Erinnerung: Zwei Tonnen waren das Ziel. So viel dürften es laut Weltklimarat sein, damit die Erdtemperatur im Vergleich zu 1990 um weniger als zwei Grad steigt.

Oh Mann! Deswegen habe ich mich vier Wochen lang abgestrampelt? Im wahrsten Sinne? Wegen nicht mal zwei Tonnen Treibhausgas weniger im Vergleich zu vorher?

Vor Verzweiflung und Unglauben prüfe ich nochmals alle Werte. Habe ich mich vertippt? Was vergessen? Nein. 8,24 Tonnen. Das ist die Bilanz. Hat jemand ein Taschentuch?

Was bleibt?

Ernüchterung. Ehrgeiz. Und eine Erkenntnis. Es gibt Menschen, die auf Niederlagen mit Resignation reagieren. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre eher der Oli-Kahn-Fraktion an („weiter, weiter, immer weiter“). Darum werde ich, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten und abgesehen vom Autoverzicht, die Vorsätze weiter beherzigen. Auch wenn das im Sommer zugegebenermaßen leichter fällt als im Winter.

Ich habe aber auch verstanden, dass das alleine nicht reicht. Dass wir alle unsere Lebensweise grundsätzlich überdenken müssen. Und dass das nur geht, wenn die Politik die Voraussetzungen dafür schafft.

Einen Joker habe ich aber noch. Der elfte Tipp meiner Beraterin. Ich pflanze, um CO2 zu binden, im Garten meiner Eltern einen Feigenbaum. Das wird die Welt zwar auch nicht retten. Aber so können meine Enkel wenigstens Feigen ernten.

