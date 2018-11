Solidarität unter Vorbehalt

Der Konflikt im Schwarzen Meer hat EU und Nato in Alarmstimmung versetzt. Die Auseinandersetzung zwingt Brüssel zu Solidaritätsadressen für Kiew, trotzdem ist die Unzufriedenheit mit der Führungsriege dort groß.

Nach der Attacke der russischen Küstenwache auf Patrouillenboote der ukrainischen Marine hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) angeboten, zusammen mit Frankreich in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland im Asowschen Meer zu vermitteln.

Doch die Absage an Berlin und Paris fiel brüsk aus. „Sollte es irgendwelche technischen Fragen geben, die der ukrainischen Seite nicht ganz klar sind, können sie auf der Ebene der örtlichen Grenzbehörden beider Länder erörtert werden“, erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow gestern barsch. Für einen Vermittler gebe es keinen Bedarf. Zuvor hatte Lawrow mit dem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian telefoniert, der mit Maas Gespräche angeboten hatte, um die Spannungen abzubauen.

Moskau sieht sich in dem Konflikt als Opfer. Das hatte auch Präsident Wladimir Putin in einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend deutlich gemacht, als er ihren Appell nach Deeskalation und Dialog mit dem Hinweis ablehnte, es handele sich um „provokative Aktionen“ Kiews.

Ausbau europäischer Verteidigung

EU und Nato widersprachen dieser Sichtweise schnell, nur wenige Stunden nach dem Ausbruch des Konfliktes an der Brücke von Kertsch. Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Allianz, beeilte sich, der Ukraine die Rückendeckung des Bündnisses zu versprechen, dem das Land noch gar nicht angehört. Aber: „Russland muss begreifen, dass seine Handlungen Konsequenzen haben.“

Es scheint tatsächlich, als sei die Position der Europäer klar und unmissverständlich. Bundesverteidigungsminister Ursula von der Leyen betonte gestern vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzungen: „Der Kreml hat in den vergangenen Jahren mit den Regeln und Prinzipien der territorialen Unversehrtheit gebrochen.“ Und sie forderte gerade deshalb einen zügigen Ausbau der europäischen Verteidigungsunion, die, „wenn nötig, robust in Konflikte eingreifen“ soll.

Doch abseits der offiziellen Statements gibt es auch andere, mahnende Stimmen. Zwar wissen die Institutionen in Brüssel, dass Moskau seine Besitzansprüche im Asowschen Meer in den vergangenen Monaten mehr oder minder rücksichtslos ausgeweitet hat. Aber es gibt eben auch die, die warnen, dass Putin den durchaus umstrittenen ukrainischen Präsidenten provozieren wollte, damit dieser zum Kriegsrecht greift und sich damit selbst demaskiert – wie am Montagabend geschehen. Denn die Maßnahme ist weitreichend und gibt dem Staatsoberhaupt in Kiew de facto das Recht, die für März geplanten Neuwahlen auszusetzen, bei denen Poroschenko wohl sicher abgewählt worden wäre.

Moskau setzt darauf – ein Umstand, der auch in Nato-Kreisen Zweifel an der Provokationstheorie weckt. Schließlich, so betonte ein hochrangiger Diplomat des Bündnisses gestern, mache der russische Präsident „nichts, was ihm nicht nutzt. Und dieser Konflikt nützt ihm gar nichts“.

Reformen blockiert

Wohl aber Poroschenko, der selbst bei den europäischen Partnern nur eine begrenzte Zahl an Freunden hat. Denn der ukrainische Präsident bremste und blockierte zahlreiche zugesagte Reformen, die EU und Nato einfordern. Dass das Minsker Friedensabkommen, mit dem die andauernden Kriegshandlungen in der Ostukraine beendet werden sollten, immer noch wirkungslos bleibt, liege – so heißt es in Brüssel – zwar auch, aber nicht nur an Moskau.

Bei EU und Nato wächst die Sorge, dass der Konflikt schon in der kommenden Woche politisch eskalieren könnte. Denn dann kommen die Außenminister der Allianz zusammen. Befürchtet wird, dass sich vor allem die USA noch heftiger auf Moskau einschießen und dabei auch die Angriffe auf Deutschland zunehmen könnten, das derzeit wichtigste Geschäft mit Moskau – die Pipeline Nord Stream 2 – zu stoppen.

