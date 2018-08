Sollen Eltern ihre Kinder weniger chauffieren?

Pro:

Von unserem Redaktionsmitglied Alexandra Hoffmann

Es ist bequem, sich mit dem Auto zu Freunden fahrenzulassen. Kinder lernen dabei aber weder sich zu bewegen noch auf den Straßen unterwegs zu sein. Wie könnte der richtige Weg aussehen? Darüber lässt sich trefflich streiten.

Wer sein Kind zur Schule, zum besten Freund und zu diversen Freizeitaktivitäten mit dem Auto kutschiert, sollte bedenken: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Denn wirklich gut wäre es, so viel wie möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen. Das beugt nicht nur Bewegungsmangel vor, sondern schützt obendrein die Umwelt.

Spätestens nach der bestandenen Fahrradprüfung in der vierten Klasse sollten omnipräsente Chauffeure ihren Kindern einfach mal zutrauen, bekannte oder gemeinsam eingeübte Strecken alleine zu bewältigen – vernünftige Radwege vorausgesetzt. Die Erfahrung, etwas ohne elterliche Hilfe zu schaffen, stärkt das Selbstbewusstsein und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Bedenken wegen des Schulwegs – zu weit, zu gefährlich, zu schlechtes Wetter – sollten zumindest in regelmäßigen Abständen hinterfragt werden. Denn die meisten Kinder fahren gerne Rad, wenn man sie lässt. Diesen natürlichen Spaß an der Bewegung sollten Eltern nicht ausbremsen, sondern frühestmöglich fördern. (Gebrauchte) Laufräder gibt es bereits für kleines Geld. Sie können eine gute Vorbereitung auf das spätere Radfahren sein.

Übrigens: Wer sein Kind nicht so oft durch die Gegend chauffieren muss, hat auch selbst wieder mehr Zeit für andere Dinge – zum Beispiel fürs Radfahren.

Kontra:

Von unserem Redaktionsmitglied Julia Wadle

Eine Kindheit in der Pfalz ist wunderschön – außer, wenn man von A nach B kommen möchte. Nicht selten liegt das Haus des besten Freundes kilometerweit entfernt, nicht zu vergessen die Höhenmeter am Rand des Gebirgszugs Haardt. Die Strecke zum Spielkameraden führt meist über mehrere Ortschaften, durch die sich die Lastwagen und Traktoren quetschen, und über „Radwege“, deren Nutzung neben vielen Gängen ein gehöriges Maß an Mut fordern.

Die langen Strecken und fehlende Fahrradwege gerade auf dem Land vermiesen nicht nur die Lust am Fahrradfahren, sie machen es gefährlich und aufwendig. Gerade in den weiterführenden Schulen sind die Freunde oft über mehrere Ortschaften verteilt, jeder Besuch ohne „Taxi Mama/Papa/Große Geschwister“ gleicht einer Odyssee. Wer dann als unsicherer Radfahrer im Alter von zehn oder elf Jahren diese wagt, weil er oder sie unbedingt seine Freunde sehen will, und aus Modegründen auf einen Helm verzichtet, gefährdet sich unnötig.

Radtouren mit der Familie am Wochenende, bei denen Kinder in flachem und verkehrsberuhigtem Gelände üben können, bringen Routine und Sicherheit, nicht wagemutige Touren allein unter Druck. Das Problem löst sich sowieso irgendwann von selbst – denn mit spätestens 14 oder 15 Jahren ist es einfach peinlich, wenn die Eltern vor der Tür mit laufendem Motor warten.

